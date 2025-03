La révélation de Kylian Mbappé sur Cristiano Ronaldo après son match génial

Kylian Mbappé a brillé, et le Real Madrid a gagné. Ce soir face à Leganés, les Merengues sont allés décrocher un succès pénible au mérite de leur Français (3-2), auteur d’une panenka et d’un but sur coup-franc indirect. Après la rencontre, Mbappé était évidemment tout sourire au micro de Real Madrid TV. Et il a d’ailleurs fait une petite confidence sur Cristiano Ronaldo, dont il a égalé le record de buts de sa première saison madrilène (33).

La suite après cette publicité

«Je suis très heureux d’égaler Cristiano Ronaldo, on sait ce qu’il représente pour nous tous. Il me donne beaucoup de conseils, a indiqué le Français. L’important c’est de gagner des titres. Nous savons ce que nous devons faire, nous devons gagner, j’ai toujours dit que nous sommes une famille et nous allons le prouver.» Le Real Madrid peut encore rêver d’un sacre en Coupe du Roi, en Liga et en Ligue des Champions.