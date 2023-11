PSG-Newcastle : les compositions officielles

L’heure de vérité a sonné pour le PSG. Dans le cadre de la 5e journée de phase de groupe de Ligue des Champions, les Parisiens accueillent Newcastle au Parc des Princes (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). En cas de victoire, et si Milan ne gagne pas dans le même temps, ils seront qualifiés pour les 8es de finale. En revanche, un revers viendrait totalement rebattre les cartes dans ce groupe F.

Luis Enrique opère un changement à la pointe de son attaque, où Kolo Muani remplace Ramos en pointe. Il sera accompagné par Dembélé et Mbappé. Ruiz, Ugarte et Lee sont présents devant une défense Hakimi-Danilo-Skirinar-Hernandez. En face, Newcastle se présente aussi dans un 4-3-3, inchangé. Trippier et Livramento occupent toujours les couloirs défensifs, tandis que l’axe est assuré par le duo Lascelles-Schär. Almiron, Isak et Gordon sont en charge du secteur offensif, devant le trio Miley-Guimaraes-Joelinton.

Les compositions :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Skriniar, Danilo, Hernandez - Ruiz, Ugarte, Lee - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

Newcastle : Pope - Trippier, Lascelles, Schär, Livramento - Miley, Guimaraes, Joelinton - Almiron, Isak, Gordon.

