Brighton blinde son crack Evan Ferguson

Voilà une jolie et juste récompense pour Evan Ferguson. Brighton a annoncé, ce mardi, la prolongation de sa jeune pépite irlandaise de 18 ans (que nous vous présentions en janvier dernier) jusqu’en juin 2028. Déjà buteur en sélection (3 capes), l’attaquant des Seagulls est l’une des révélations de la saison en Premier League (4 buts en 13 rencontres) et fait partie des plus gros talents de sa génération (2004).

« La prolongation du contrat d’Evan est une excellente nouvelle. Il s’entraîne et joue comme un joueur senior avec de nombreuses années d’expérience et est devenu un membre important de l’équipe. L’objectif est de l’aider à devenir l’un des attaquants les plus forts d’Europe », a déclaré son entraîneur, Roberto De Zerbi, dans le communiqué du club anglais, 8e de Premier League.

