Allemagne : une légende de la Mannschaft vole au secours d’Hansi Flick

La suite après cette publicité

L’Allemagne traverse une énorme période de doute. Après les très mauvais résultats lors de la dernière Coupe du Monde où ils ont été éliminés au premier tour, les Allemands n’ont pas rassuré lors des derniers matches amicaux. Et à un an du début de l’Euro à domicile, le statut d’Hansi Flick est de plus en plus remis en question, comme le rapporte Bild. Il n’est pas exclu que la direction tire alors la sonnette d’alarme et remplace le coach de 58 ans. Directeur sportif de la Mannschaft, Rudi Völler est évoqué pour prendre sa place, mais ce dernier a apporté son soutien à Flick dans des propos rapportés par Bild.

« Il est absolument exclu que je sois l’entraineur en chef lors du championnat d’Europe à domicile ! Pourquoi le serais-je ? Il n’y a aucune raison pour cela. Hansi est un entraîneur de haut niveau, il va y arriver. Je sais que Hansi en est capable. Mais je ne suis pas un rêveur : il doit vivre avec le fait qu’il sera sous pression et sous le feu des critiques après les trois derniers matches. Ce qui est important, c’est la manière dont l’Allemagne se présentera en septembre contre le Japon et la France. Nous devons réussir. Et Hansi peut et va réussir, j’en suis convaincu. »

À lire

Allemagne : Toni Kroos fustige le niveau de la Nationalmannschaft