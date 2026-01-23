Bayern : les dirigeants agacés par le cas Upamecano

Il ne devait rester que des détails à finaliser… Mais ils prennent du temps et cela commence à agacer la direction bavaroise. Voilà ce qu’écrit Sport Bild ce vendredi matin au sujet de Dayot Upamecano, le défenseur français du Bayern Munich. Libre à la fin de saison, l’international français a le gratin du football européen à ses pieds, et semblait finalement avoir choisi de poursuivre l’aventure en Bavière. Sous certaines conditions, que nous avions révélé.

Au début du mois de janvier, le Bayern Munich avait donc communiqué son enthousiasme et assuré avoir réglé la majeure partie des problèmes pour sécuriser la prolongation d’un de ses joueurs phares. Mais cela bloque toujours, notamment au sujet de la clause libératoire, qui devra être insérée dans le nouveau contrat. Les discussions s’éternisent et la patience des dirigeants munichois est mise à rude épreuve. « Nous avons dit que nous attendions la réponse d’Upa, c’est la seule qui compte. Et c’est ce que nous attendons, rien de nouveau », a déclaré le directeur Max Eberl ce vendredi en conférence de presse.