Menu Rechercher
Commenter 4
Bundesliga

Bayern : les dirigeants agacés par le cas Upamecano

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Dayot Upamecano avec le Bayern @Maxppp

Il ne devait rester que des détails à finaliser… Mais ils prennent du temps et cela commence à agacer la direction bavaroise. Voilà ce qu’écrit Sport Bild ce vendredi matin au sujet de Dayot Upamecano, le défenseur français du Bayern Munich. Libre à la fin de saison, l’international français a le gratin du football européen à ses pieds, et semblait finalement avoir choisi de poursuivre l’aventure en Bavière. Sous certaines conditions, que nous avions révélé.

La suite après cette publicité

Au début du mois de janvier, le Bayern Munich avait donc communiqué son enthousiasme et assuré avoir réglé la majeure partie des problèmes pour sécuriser la prolongation d’un de ses joueurs phares. Mais cela bloque toujours, notamment au sujet de la clause libératoire, qui devra être insérée dans le nouveau contrat. Les discussions s’éternisent et la patience des dirigeants munichois est mise à rude épreuve. « Nous avons dit que nous attendions la réponse d’Upa, c’est la seule qui compte. Et c’est ce que nous attendons, rien de nouveau », a déclaré le directeur Max Eberl ce vendredi en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Dayot Upamecano

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Dayot Upamecano Dayot Upamecano
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier