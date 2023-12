Chelsea va lâcher 180 millions d’euros pour un coup double, la recrue surprise de Manchester United

Chelsea passe à la caisse

L’Evening Standard rapporte que Chelsea a contacté le Sporting Lisbonne pour signer le défenseur Ousmane Diomande et l’attaquant Viktor Gyokeres. Habitué aux grosses dépenses, Chelsea va devoir passer à la caisse. Le Sporting a fixé son prix, cette double transaction coûterait 180 millions d’euros. Le Sporting aurait déjà rejeté une première offre des Blues pour Diomandé, insistant sur le fait qu’ils ne le vendront que si sa clause libératoire totale de 80 millions d’euros est levée. Pour Gyokores, aussi, le Sporting est réticent à l’idée de vendre sa star. C’est le joueur le plus performant depuis le début de saison, il monte en puissance. Sa clause libératoire est fixée à 100 millions d’euros.

Manchester United veut du lourd

Il y a peu, Erik ten Hag a assuré en conférence de presse qu’il était très satisfait de son effectif, mais les dirigeants des Red Devils comptent bien y faire quelques changements à coups de millions d’euros. D’après The Sun, Manchester United veut s’offrir l’attaquant marocain Youssef En-Nesyri. Les Mancuniens ont flairé la bonne opportunité, car Séville est en difficulté financière en ce moment, une offre de 18 millions d’euros devrait être acceptée pour En-Nesyri. La priorité de base, c’était Sehrou Guirassy, mais selon les informations du Sun, il préfère Tottenham. Mais ce n’est pas tout, United est prêt à conclure un accord lucratif avec la Real Sociedad pour Takefusa Kubo. Les Red Devils vont faire sauter la clause libératoire du Japonais estimée à 60 millions d’euros pour se l’offrir dès janvier. En se débarrassant de quelques indésirables comme Jadon Sancho ou Anthony Martial, le club va dégager assez de finances pour proposer à Kubo un salaire 7 fois supérieur à ce qu’il gagne actuellement. Une proposition difficile à refuser… Seul bémol pour Manchester United, la Real Sociedad participe à la Ligue des Champions, pas les Mancuniens…

Le monde félicite Manchester City

Une équipe est mise à l’honneur un peu partout dans le monde ce samedi, Manchester City ! Le club anglais a terrassé les Brésiliens de Fluminense en finale de la Coupe du monde des Clubs (4-0). Un nouveau trophée remporté par la formation de Pep Guardiola. Les Skyblues sont définitivement au sommet du football mondial pour les tabloïds anglais. Du côté de Sport, on salue la carrière du Catalan Pep Guardiola. Belle année pour le manager qui a remporté son 5ème trophée majeur en 2023, peu de personnes dans le métier ont réussi à faire pareil. Enfin, au Portugal aussi on célèbre la victoire des Cityzens. Les journalistes d’A Bola s’enflamment déjà pour l’Euro 2024, car le Portugal aura dans ses rangs les grands champions Bernardo Silva, Matheus Nunes et Ruben Dias, qui ont empilé les bonnes performances avec Manchester City en plus des trophées.