Inter Miami : le joli but de Lionel Messi

Lionel Messi faisait son grand retour dans le onze de départ de l’Inter Miami cette nuit face à Atlanta. Et il n’a pas mis longtemps à briller. À la 20e minute, il chipait le ballon sur une relance ratée, et enchaînait feinte de frappe, crochet et petit piqué sur le gardien. Un but qui lui vaut les éloges de la presse mondiale, mais aussi de son entraîneur, Javier Mascherano.

« Le but de Leo… c’est le meilleur joueur de l’histoire de ce sport, il n’y a rien à ajouter. C’est un joueur capable de marquer le plus beau but possible. Nous revenons de trois semaines difficiles à cause de son absence. Nous sommes très heureux », a déclaré l’ancien coéquipier de Messi au Barça après la rencontre.