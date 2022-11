Coupe du Monde 2022 : les mots forts de Didier Deschamps après la qualification des Bleus en 8e de finale

La suite après cette publicité

La malédiction est brisée, l'équipe de France peut souffler ! Ce samedi, la France a disposé du Danemark (2-1) dans le groupe D de la Coupe du Monde 2022, au stade 974, grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Une deuxième victoire en autant de rencontres disputées au Qatar, synonyme de qualification pour les champions du monde en titre pour les huitièmes de finale. Chose que l'on avait d'ailleurs pas vue au cours des trois derniers Mondiaux, puisque les champions du monde en titre de l'époque (Italie en 2010, Espagne en 2014 et Allemagne en 2018) avaient toujours été éliminés dès la phase de poules de cette compétition.

La troupe de Didier Deschamps peut donc avoir le sourire, d'autant plus qu'après avoir dominé l'Australie (4-1) pour son entrée en lice dans ce Mondial 2022, la France a obtenu un succès logique face à la Danish Dynamite. Présent au micro de TF1 juste après le coup de sifflet final de cette belle affiche, le sélectionneur des Bleus a fait part de sa joie et de sa fierté. « On a fait beaucoup de choses intéressantes, on a manqué de réussite, bravo à mes joueurs et à l'ensemble du groupe, il y a du répondant », a-t-il d'abord lancé, avant de poursuivre.

«On a un groupe fort, solide, qui a envie de faire de belles choses», prévient Deschamps

« On avait pris ce but sur coup de pied arrêté, un domaine où ils sont très bons. Mais nous aussi, on les a mis en difficulté dans ce secteur de jeu, s'est ensuite félicité DD. Ça me semble logique de remporter ce match, face à une très belle équipe. Le Danemark est souvent sous-coté, ce soir, ils ont prouvé qu'ils font partie des très bonnes nations. On a 6 points, on est sûrs d'êtres qualifiés, on va apprécier ça avant le prochain match. »

Et Didier Deschamps de se projeter sur la suite du tournoi, dans lequel la France peut nourrir de grandes ambitions et défendra son titre jusqu'au bout. « Oui, ça amène de la tranquillité, l'assurance d'être qualifié, avec une forte probabilité d'être premiers grâce à une meilleure différence de buts que l'Australie. On est dans la position idéale. Le 1er objectif est atteint, ce n'était pas facile, surtout par rapport à tout ce que vous m'avez dit et aux anciens champions du monde (rire). On a un groupe fort, solide, qui a envie de faire de belles choses, qui a déjà fait de belles choses avec ces deux victoires. » L'équipe de France est bien un candidat sérieux à sa propre succession.