Serie A : les distinctions individuelles de la saison révélées !

A l’instar de la Ligue 1 ou de la Liga, l’exercice 2022-2023 de Serie A tire sa révérence ce week-end. Dans cette optique, le championnat transalpin a dévoilé une flopée de vainqueurs de titres de meilleurs joueurs de la saison à leur poste. C’est ainsi qu’Ivan Provedel a remporté le titre de meilleur gardien de la saison. Aux prises avec Michele Di Gregorio de Monza et Lukasz Skorupski de Bologne dans cette catégorie, le gardien de la Lazio Rome a été récompensé de ses vingt clean sheets qui ont permis aux actuels deuxièmes de Serie A de s’installer durablement sur le podium. Dans la catégorie des défenseurs, la lutte s’annonçait féroce entre les deux Napolitains Kim min-Jae et Giovanni Di Lorenzo et le Français de l’AC Milan Théo Hernandez. Finalement, c’est le roc coréen qui a raflé la mise pour sa première saison en Italie. Une récompense méritée tout comme celle attribué à son coéquipier Victor Osimhen dans la liste des attaquants. Meilleur buteur de Serie A avec 25 buts, le transfuge du LOSC faisait office de favori face à un autre ancien lillois, Rafael Leao, qui a prolongé ce vendredi avec Milan, et le Nerazzurri Lautaro Martinez. Auteur d’une saison fantastique, le buteur nigérian a été bien aidé par les nombreux caviars délivrés par Khvicha Kvaratshkelia. Compilant 12 buts et 10 passes décisives en championnat, l’ailier géorgien a logiquement remporté le titre de meilleur joueur du championnat dès sa première année sous les couleurs de Naples.

Dans les autres catégories, les Italiens ont été mis à l’honneur. Opposé à Adrien Rabiot et Sergej Milinkovic-Savic dans la catégorie du meilleur milieu, Nicolo Barella a remporté la distinction bien aidé par ses 6 buts et six passes décisives cette saison. Adrien Rabiot n’a donc pas glané de récompense cette saison mais l’entrejeu de la Juventus Turin a quand même été récompensé grâce à Nicolo Fagioli. Apparu à 26 reprises cette saison en championnat, le milieu de 22 ans a remporté le titre du meilleur joueur de moins de 23 ans. Pour rappel, jeudi, c’était Luciano Spalletti qui a remporté le titre de meilleur entraîneur de la saison. En plus d’avoir remporté le Scudetto haut la main, voilà une belle manière pour le technicien de 64 ans de clôturer la fin de son aventure napolitaine.

