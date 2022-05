PSG : la réponse claire de Lionel Messi à Kylian Mbappé

La dernière sortie de Kylian Mbappé a vexé le football sud-américain. Dans un entretien au média brésilien TNT Sports, l'international français avait évoqué les favoris pour le Mondial 2022 et avait constaté que «l'avantage qu'on a, nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps (...) En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné». Des propos qui avaient fait réagir les joueurs argentins et brésiliens notamment.

Son coéquipier Lionel Messi, victorieux de la dernière Copa America, lui a répondu. «Je n'ai pas vu comment il l'a dit, ni ce qu'il a dit. Mais nous en avons souvent parlé avec les coéquipiers en Espagne, lorsque nous sommes revenus d'un tour de qualification et nous avons dit : "vous savez à quel point il serait difficile pour vous de vous qualifier pour la Coupe du monde si vous deviez aller jouer là-bas", a-t-il raconté à TyC Sports. En Colombie, avec l'altitude, la chaleur, ou au Venezuela... il y a des conditions différentes qui rendent la tâche beaucoup plus difficile. Outre le fait que ce sont de grandes équipes, avec de grands joueurs, et que le football devient de plus en plus égalitaire, quel que soit l'adversaire, je pense que nous sommes prêts à jouer contre n'importe quelle équipe européenne et nous avons maintenant un très bon test». Réponse contre l'Italie, mardi soir.