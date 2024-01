Cristiano Ronaldo a offert un cadeau exceptionnel à sa mère

Meilleur buteur de l’année 2023, Cristiano Ronaldo (38 ans) repousse encore et toujours les limites. La star portugaise, réputée pour son talent et son professionnalisme, est aussi une personne très généreuse. Hier, CR7 a encore régalé les siens, puisqu’il a offert un cadeau somptueux à sa mère.

En effet, Dolores Aveiro, qui fêtait son anniversaire, a reçu une Porsche Macan S. La sœur du joueur, Katia, a immortalisé ce moment sur les réseaux sociaux et a ajouté le message suivant : «ma chère mère… Elle est heureuse car elle sait que son fils se rappelle d’elle et non pas par la valeur du cadeau. Honore ton père et ta mère et tes jours sur terre seront plus longs. » La maman de CR7 a apprécié ce joli cadeau.