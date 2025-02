Luis Enrique révèle les chances de qualification du PSG contre Liverpool

24 heures après le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le choc entre le Paris Saint-Germain et Liverpool est dans toutes les têtes du club de la capitale. Interrogé sur le sujet en conférence de presse avant le déplacement à Lyon, Luis Enrique a évoqué une double confrontation où les deux équipes sont sur un pied d’égalité.

«On est préparé pour être compétitif. On a joué 10 matchs de Ligue des Champions et eux 8, si tu vois le profil des statistiques en attaque et en défense, nous sommes des équipes très similaires. Nous sommes toutes les deux dans le pourcentage le plus élevé. Cela va être une double confrontation avec deux équipes égales. Les deux équipes sont aussi différentes, on s’approche du but de façon différente. Liverpool a montré qu’ils jouaient à un très haut niveau, et nous aussi. On a gagné notre place, c’est du 50/50», a sobrement analysé l’ancien entraîneur du FC Barcelone et de l’AS Roma. Une opposition de style qui se jouera donc sur des détails.

