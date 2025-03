Les clubs de L1 et L2 vont porter un maillot spécial pour le Droit des Femmes

À l’occasion de la journée des Droits des Femmes, l’égalité des genres sera mise à l’honneur ce week-end dans le football français. Comme annoncé par la LFP dans un communiqué, tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 arboreront un maillot spécial orné d’un flocage commun “WO=MAN”. «Ce week-end, une page inédite de l’histoire du sport français s’écrit sous les projecteurs des stades de Ligue 1 McDonald’s et Ligue 2 BKT : pour la première fois, tous les joueurs arboreront un flocage commun à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Une initiative puissante qui transcende le terrain pour porter un message universel d’égalité et de respect», indique le communiqué.

Ce week-end, une page inédite de l'histoire du sport français s'écrit sous les projecteurs des stades de @Ligue1 et @Ligue2BKT : pour la première fois, tous les joueurs arboreront… pic.twitter.com/ngmlixuZTu — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 7, 2025

«Ce soir, dès le coup d’envoi de la 26ᵉ journée de Ligue 2 BKT, un détail a attiré tous les regards : le flocage événementiel “WO=MAN” sur les maillots de tous les joueurs. Plus qu’un symbole, cette inscription incarne un engagement collectif contre le sexisme et en faveur de la parité. En intégrant le mot « woman », tout en y extrayant le mot « man » précédé d’un signe égal, le message résonne comme une déclaration forte. Durant tout le week-end, ce flocage exceptionnel remplacera le nom des joueurs sur les maillots des deux championnats professionnels. Une première en France, qui marque un tournant dans l’histoire du sport en mettant en lumière l’importance de l’égalité des genres, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les tribunes et au cœur de la société.» Une belle initiative.