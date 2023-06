L’AS Monaco prend des renseignements sur Adrien Truffert !

La suite après cette publicité

Monaco risque de s’agiter sur le mercato estival dans les prochaines semaines. Coiffés au poteau par Rennes et Lille dans la course à l’Europe, les Monégasques sont repartis bredouilles et ne joueront aucune coupe d’Europe la saison prochaine. Une situation qui force de nombreux cadres à réfléchir sur leur avenir dans la Principauté. Tandis qu’Axel Disasi est ardemment courtisé par Manchester United, Wissam Ben Yedder est observé par l’Arabie saoudite et pourrait ne pas être insensible aux propositions financières mirobolantes des formations du Golfe.

D’autres joueurs sont observés dans le Vieux Continent. C’est notamment le cas de Caio Henrique. Le défenseur brésilien de 25 ans est apprécié par Deco qui souhaiterait l’amener au FC Barcelone pour être la doublure de l’inamovible Alejandro Baldé. Afin d’anticiper un éventuel départ du défenseur auriverde, l’AS Monaco a coché le nom d’Adrien Truffert. Irrésistible cette saison, le latéral gauche de 21 ans avait vu cette dernière être écourtée par une grave blessure à la cheville face au PSG en mars dernier. Malgré ce contrecoup, le club de la Principauté souhaiterait toujours l’attirer la saison prochaine a déjà pris des renseignements dans l’entourage du joueur.

Truffert pas chaud pour prolonger, Florian Maurice veut le conserver

Sous contrat jusqu’en 2025 en Bretagne, ce dernier, qui revient bien et qui sera opérationnel pour la reprise du championnat début août, n’est pas forcément enclin à s’éterniser chez les pensionnaires du Roazhon Park. L’international français, qui a honoré sa première sélection en Equipe de France en octobre 2022 face au Danemark, n’aspire pas forcément à un départ non plus mais il ne serait pas fermé à un éventuel départ après avoir passé huit ans sous les couleurs du SRFC. Dans ce sens, il n’est pas spécialement enclin à prolonger dans les prochains mois avec les Rouge et Noir.

Il devra néanmoins se heurter à la volonté du directeur sportif breton, Florian Maurice, de le conserver une saison supplémentaire. En effet, depuis qu’il est devenu inamovible sur le flanc gauche de la défense des hommes de Bruno Genesio en début de saison, garder Adrien Truffert est devenu une priorité pour les dirigeants rennais. Son irrésistible montée en puissance, qu’il a achevée avec 6 passes décisives en 28 matches de L1, empêche les dirigeants bretons d’imaginer l’avenir sans lui. Une chose est sûre, ce dossier est loin d’avoir dit son dernier mot.