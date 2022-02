Ligue 1 : Monaco fait chuter l'OL et se rapproche du podium

Ce samedi soir, Monaco recevait l'OL pour le compte de la 23eme journée de Ligue 1. Après son succès renversant face à l'OM quelques jours plus tôt, la bande à Peter Bosz se présentait avec des certitudes face à Monaco. Le technicien néerlandais décidait de reconduire la même équipe. Seul Paqueta faisait son retour dans le onze au profit d'un Cherki qui retrouvait donc le banc. Et s'il l'on pouvait penser que l'OL allait aborder le début de rencontre avec le plein de confiance, ça n'a pas du tout été le cas. Les Monégasques se promenaient dans les premières minutes et se créaient un nombre incalculable d'occasions. Il ne fallait d'ailleurs que deux petites minutes pour que l'ancien de la maison Jean Lucas n'ouvre le score d'une tête ravageuse (1-0, 2e). Dominateurs, les coéquipiers de Tchouameni faisaient rapidement le break grâce à Ben Yedder. L'international français était d'un sang-froid bluffant au moment d'ajuster un Lopes qui avait repoussé plusieurs tirs dans ce premier acte (2-0, 27e).

Face à la prestation catastrophique de ses hommes, Peter Bosz décidait de faire rentrer trois joueurs à la mi-temps. Les deux recrues Ndombélé et Faivre connaissaient leurs premières minutes avec le maillot de l'OL. Cherki venait aussi apporter du sang neuf. Ces changements remettaient sur de bons rails l'OL qui récupérait la possession du ballon et qui parvenait à se montrer dangereux mais à chaque fois Monaco était sur le coup. Après un long temps fort, Lyon commençait à s'endormir un peu et multipliait les imprécisions techniques. De quoi permettre à Monaco de gérer tranquillement la rencontre et de tenter d'enfoncer le clou, sans succès cette fois. Malgré du mieux, les Lyonnais ne parvenaient pas à revenir dans la rencontre et perdaient même Cherki sur blessure... Avec cette nouvelle défaite (la sixième de la saison), l'OL pointe à la 8eme place en attendant les autres matchs. Et les choix de départ de Peter Bosz devraient faire parler ces prochains jours. Monaco revient à la 4eme place.