Amical : les compositions de Real Madrid - AC Milan

Match de prestige entre les deux équipes qui ont gagné le plus de Ligue des Champions (respectivement 13 et 7), le duel entre le Real Madrid et l'AC Milan s'annonce savoureux. Les Merengues optent pour un 4-2-3-1 avec Thibaut Courtois dans les buts derrière Lucas Vazquez, David Alaba, Nacho et Marcelo. Luka Modric et Casemiro constituent le double pivot. Seul en pointe, Luka Jovic est soutenu par Gareth Bale, Isco et Rodrygo Goes.

De son côté, l'AC Milan s'articule aussi en 4-2-3-1 avec Mike Maignan comme dernier rempart. Devant lui, Davide Calabria, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli et Theo Hernandez prennent place. Sandro Tonali et Rade Krunic sont associés dans l'entrejeu. Enfin, Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz et Rafael Leao soutiennent Olivier Giroud en attaque.

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Alaba, Nacho, Marcelo - Modric, Casemiro - Bale, Isco, Rodrygo - Jovic

AC Milan : Maignan - Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez - Tonali, Krunic - Saelemaekers, Diaz, Leao - Giroud