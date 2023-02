PL : Gary Neville s’interroge sur la situation de Manchester City

La suite après cette publicité

Alors qu’il affirmait il y a quelques semaines que Manchester City allait décrocher le titre de champion d’Angleterre, Gary Neville a revu sa position depuis au micro de Sky Sports. Battus ce dimanche face à Tottenham (1-0), les Citizens ont raté l’occasion de se rapprocher d’Arsenal. Une situation qui met le doute à l’ancien international anglais sur le possible retour au sommet de la Premier League des hommes de Pep Guardiola dans cette deuxième partie de saison.

« Il y a deux ou trois semaines, on m’a demandé qui, selon moi, allait remporter le championnat et j’ai répondu Manchester City. Et je l’ai répété plusieurs fois depuis. (…) L’incident Cancelo, l’exclusion de De Bruyne, le fait que Dias et Laporte soient toujours sur le banc, le fait que Gundogan soit sur le banc aujourd’hui, tout cela est un peu bizarre. C’est un génie, Pep Guardiola, et c’est un moment dans le temps, mais il n’est pas exempt de critiques. C’est une période très étrange en termes de ce qui se passe. »

À lire

Man City : Pep Guardiola revient sur le départ de João Cancelo