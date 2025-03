Erling Haaland accusé d’avoir frappé la mascotte de Manchester City !

Voilà une affaire qui pourrait entâcher très sérieusement l’attaquant norvégien de Manchester City. Ce vendredi, The Sun révèle qu’Erling Haaland fait l’objet d’une plainte de la part de la jeune femme qui officiait dans le rôle de la mascotte du club, Moonbeam. La jeune intérimaire affirme que l’attaquant l’aurait frappé à plusieurs reprises à l’arrière de la tête après une séance photo, ce qui lui aurait provoqué des vomissements et des pertes d’équilibre. Selon le Sun, les notes des urgences du Salford Royal ont confirmé ses symptômes, bien qu’un scanner n’ait révélé aucune lésion.

Informé des événements, le club aurait lancé une enquête interne pour prouver la véracité de ses dires, et aurait finalement blanchi Erling Haaland, avant de mettre fin au contrat de la jeune femme quelques semaines plus tard. Un porte-parole de Manchester City a déclaré : «nous avons mené une enquête approfondie et avons constaté qu’aucune des preuves, y compris les séquences vidéo, ne corroborait l’affirmation selon laquelle une blessure avait été subie de la manière alléguée.»