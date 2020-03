Lisandro Lopez, Rodrigo De Paul, Luciano Vietto, et plus récemment Lautaro Martinez font partie des talents offensifs formés au Racing Club qui ont ensuite traversé l’Atlantique pour embrasser, avec plus ou moins de succès, une carrière de footballeur en Europe. Ces dernières heures, dans le partido d’Avellaneda, ville de la Province de Buenos Aires, on se repasse en boucle les premiers exploits d’un talent offensif, passé de l’ombre à la lumière grâce à un but victorieux dans le temps additionnel de l’un des ultimes matches d’une saison qui, comme partout ailleurs, va s’interrompre.

Un teasing parfait pour Carlos Alcaraz, 17 ans, qui s’était offert quelques heures avant un exploit avec la réserve du Racing Club, sans doute passé inaperçu s’il ne l’avait pas réitéré avec l’équipe première. Celui à qui l’on a déjà trouvé un surnom, « Carlitos », a depuis janvier passé quelques caps. Après des débuts en pro contre l’Atlético Tucuman le 26 janvier (11 min), le gamin de Villa Elisa s’est vu offrir un premier contrat professionnel il y a quelques jours. Lié à la Académia jusqu’en décembre 2023, le joueur dispose d’une clause libératoire qui s’élève à 22 millions d’euros.

¡Carlos Alcaraz firmó su primer contrato y te lo mostramos en @RacingClubPlay ! Suscribite https://t.co/k69eaVyxcS

Descargá la app en Google Play y App Store pic.twitter.com/2H58rTFM7c — Racing Club (@RacingClub) March 11, 2020

Double aller-retour de folie à Mar del Plata

Vendredi, à Mar del Plata, ce milieu droitier (1m76, 68kg) qui aime prendre l’axe et déclencher depuis l’extérieur de la surface, a récupéré le ballon dans le rond central, accéléré à pleine vitesse, avant de passer entre quatre adversaires et de battre d’un tir croisé dans la surface le gardien de but d’Aldovisi. Un but « maradonesque », ou « messiesque », si les joueurs en face avaient au moins tenté de réagir, pour offrir la victoire aux siens (1-2). À peine revenu en bus à la Casa Tita, centre de formation du Racing où les rêves se font, et parfois se réalisent, Carlos Alcaraz a eu la bonne surprise d’être convoqué par Sebastián Beccacece.

De retour à Mar del Plata, sur le banc au coup d’envoi de cet Aldovisi-Racing version « grands », le jeune milieu a assisté à la réaction de ses coéquipiers, menés 3-1 par les locaux jusqu’à la 65e. Entré à neuf minutes du terme du temps réglementaire, Carlos Alcaraz a eu le temps d’envoyer une frappe dans les nuages, de recevoir un coup de coude d’un adversaire pour le réveiller, avant de surgir en héros. Venu reprendre un centre de la tête dans les six mètres, pour offrir un succès inespéré au Racing, pour son entrée dans la Copa de la Superliga (3-4, 90e+7). En Argentine, les légendes ne naissent pas différemment.

Marcher sur les traces de Lautaro Martinez

« La vérité ? J’étais ébloui, je ne savais pas qui embrasser ... Gagner un match comme ça, avec un de mes buts au tout dernier moment. J’ai soudain vécu tout ce dont j’avais toujours rêvé : jouer en Primera, marquer un but victorieux, rendre les fans du Racing heureux. C’est magnifique. » Propulsé sur le devant de la scène, le gamin n’a pas caché son émotion au média du club argentin. Il faut dire qu’en marquant son premier but en pro, Carlos Alcaraz est devenu, à 17 ans, 3 mois et 14 jours, le plus jeune buteur du Racing de ce siècle...

“De repente estaba viviendo todo lo que había soñado : jugar en Primera, meter un gol para ganar, hacer felices a los hinchas de Racing” Carlos Alcaraz La entrevista completa en el sitio web https://t.co/NCLKgiS9Bn Diego Ortiz Mugica#RacingPositivo pic.twitter.com/v51QJDp3aH — Racing Club (@RacingClub) March 16, 2020

Quand il est arrivé au club en 2017, la séparation avec ses parents et l’acclamation à l’internat du club a été difficile pour Carlos Alcaraz. Mais il s’est accroché, avec une idée en tête. Marcher sur les traces de ses illustres prédécesseurs. « Je suis toujours à Casa Tita (Centre sportif Tita Mattiussi, ndlr), où cela a été très dur au début. Mais dès qu’ils m’ont dit ce que cela signifie et qu’ils m’ont rappelé quels joueurs étaient passés par là, comme Lautaro Martínez et tant d’autres, mes doutes m’ont quitté ». L’attaquant interiste et son coéquipier au Racing, Matias Zaracho, sont ses deux sources d’inspiration. Si les profils des deux joueurs diffèrent, Lautaro Martinez reste à ce jour la plus belle vente du Racing Club.

Pour attirer l’attaquant de 20 ans en Italie à l’été 2018, l’Inter avait déboursé 25 millions d’euros. Pour un joueur qui avait réalisé deux saisons pleines en Argentine, entre 18 et 20 ans, mais aussi explosé avec les U20 de l’Albiceleste avant de rejoindre l’Europe. Convoqué pour la première fois, Carlos Alcaraz aurait dû rejoindre la sélection U20 au lendemain de son exploit. Le coronavirus aura remis le rendez-vous à plus tard. Dans sa base de données, le site Flashrésultats nomme le joueur Carlos Perez et le prend pour un attaquant paraguayen de 36 ans. Carlos Alcaraz est encore inconnu. Mais ses récentes performances le placent sans nul doute dans la catégorie des joueurs à suivre.