Une affiche de prestige marquée par un simple fait de jeu. Vendredi, en même temps que le match de l’Equipe de France, le Brésil affrontait l’Uruguay à l’Emirates Stadium pour une belle affiche entre deux géants du continent sud-américain. La rencontre s’est finalement soldée par une petite victoire de la Canarinha (1-0) grâce à un but de Neymar sur penalty. Un duel qui ne restera pas dans les esprits, tant le spectacle proposé par les deux formations fut pauvre...

La presse brésilienne fait d’ailleurs ses titres sur un fait de jeu : le tacle d’Edinson Cavani sur son coéquipier en club Neymar. A quelques minutes de la fin du match, le Matador a effectivement fauché la star brésilienne après que cette dernière l’ait effacé d’un joli dribble. L’ancien de Naples a ensuite paru particulièrement énervé par l’attitude du numéro 10 de la Canarinha, qui s’est roulé par terre en criant de douleur. De quoi créer une sacrée polémique sur les réseaux sociaux notamment, à l’heure où la situation de l’Uruguayen au PSG est assez floue.

« Qu’est-ce qu’il a dit ? Il n’a rien dit, je n’ai pas écouté »

La réalisation TV a ensuite montré une accolade entre les deux hommes, et les deux Parisiens ont voulu désamorcer la polémique après la rencontre, chacun à sa façon. « Qu’est-ce qu’il a dit ? Il n’a rien dit, je n’ai pas écouté », a ainsi blagué Neymar devant les journalistes en zone mixte lorsqu’on lui a posé la question sur les propos de l’Uruguayen pendant qu’il était au sol.

Edinson Cavani lui s’est montré un peu plus sérieux mais a aussi voulu enlever de l’importance à cet affrontement : « il y a de petites choses qui se passent sur le terrain qui augmentent légèrement la température, mais cela reste à l’intérieur du terrain. Lorsque le match est terminé, nous commençons à réfléchir et les choses reviennent à la normale ». Thomas Tuchel et les supporters du PSG peuvent être soulagés...