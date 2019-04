Un départ de CR7 de la Juve en 2020 ?

La saison 2019-2020 sera-t-elle la dernière de Cristiano Ronaldo sous le maillot de la Juventus ? À en croire le journal italien La Repubblica, la réponse est oui. Le média explique que le Portugais sait déjà quand il fera ses valises de Turin afin de tenter un nouveau challenge. La presse espagnole reprend l’information ce matin notamment As. Mais le timing de l’information amène à la prudence. Déjà parce qu’elle intervient 48 heures après une élimination douloureuse de la Juve en quarts de finale de la Ligue des champions par l’Ajax. Et surtout parce que le quintuple Ballon d’Or aurait demandé à ses dirigeants du renfort pour la saison prochaine avec des gros noms comme Mohamed Salah. Alors simple coup de blues passager pour CR7 ou véritable plan de fin de carrière ?

Dybala a le choix pour la saison prochaine

Décidément, l’élimination de la Juventus mardi soir a grandement secoué la Vieille Dame. Au-delà de l’action du club italien qui chute en Bourse, l’effectif du club turinois est aussi en proie à des interrogations. C’est déjà l’heure de savoir qui va partir, qui va rester et qui va potentiellement arriver. Pour Paulo Dybala, l’embarras du choix semble s’ouvrir à lui. L’Argentin qui a vécu « une saison horrible » pour la Gazzetta dello sport, souhaiterait rester malgré cela la saison prochaine, à en croire le journal au papier rose. Mais le Corriere dello sport n’indique pas la même chose. Même si un échange avec Mauro Icardi, de l’Inter Milan, est toujours dans les cartons, comme confirmé par Tuttosport, la Joya préférerait rester ou partir à l’étranger plutôt que d’aller en Lombardie. Une chose est sûre néanmoins : on va entendre parler de Dybala sur le marché des transferts cet été.

Une enveloppe de 173€ pour Tottenham cet été ?

Qualifié pour la première fois de son Histoire pour les demi-finales de la Ligue des champions, Tottenham fait encore la une de la presse anglaise ce matin. Surtout un homme : Mauricio Pochettino. Le coach argentin est désigné comme le principal responsable de cet exploit lui qui a battit son équipe depuis de longues années et qui en récolte les fruits aujourd’hui. Et surtout sans aucune recrue depuis deux ans ! Le temps est donc peut-être d’amener du sang frais au sein de l’effectif des Spurs. Comme le rapporte le Daily Mail, c’est ce que pense Pochettino qui aurait besoin de cinq nouveaux joueurs pour la saison prochaine. Dès lors, les dirigeants londoniens seraient d’accord et auraient promis une enveloppe de 173 millions d’euros à leur coach. Soixante-dix millions seraient débloqués par le club, le reste s’ajoutant avec la vente de quelques joueurs. Trippier et Eriksen sont notamment cités par le Daily Mail.