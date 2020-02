Les déclarations de Pep Guardiola enflamment l’Angleterre

« Si nous ne gagnons pas face au Real Madrid, le propriétaire ou le directeur sportif du club viendra et me dira : “ce n’est pas suffisant, nous voulons la Ligue des Champions” et ils me vireront. Et je leur répondrai : “d’accord, merci, ce fut un plaisir”. » Il n’en fallait pas plus pour que les médias anglais s’emparent de l’affaire ! Pour The Daily Mirror, Pep Guardiola a peur de se faire virer s’il ne s’impose pas en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Alors que l’avenir du Catalan fait souvent débat outre-Manche, ce n’est pas près de s’arranger.

Manchester United sous le charme de Moussa Dembélé

Auteur de 13 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Moussa Dembélé (23 ans) est dans le viseur de Manchester United. Selon le Daily Star, Ole Gunnar Solskjær est totalement conquis par l’attaquant français. Les Red Devils seraient d’ailleurs prêts à mettre 72 M€ sur la table pour s’attacher ses services la saison prochaine. Pour cela, il faudra convaincre Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, réputé difficile en affaires.

Cristiano Ronaldo encore et toujours décisif

À 35 ans, Cristiano Ronaldo ne cesse d’impressionner ! En Coupe d’Italie, jeudi soir, contre l’AC Milan, le Portugais a sorti la Juve d’un mauvais pas en toute fin de match grâce à un penalty. De quoi faire la Une des médias transalpins et notamment de la Gazzetta dello Sport où CR7 renverse le Milan. Pour Tuttosport, il n’y avait d’ailleurs que le Portugais pour arracher un match nul face à des Rossoneri bien meilleurs.