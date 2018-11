Ousmane Dembélé voit actuellement sa saison tourner au cauchemar. Après un début de saison probant, l’ancien Rennais n’a pas réussi à maintenir une régularité dans ses performances. Il a glissé dans la hiérarchie et a même vu Philippe Coutinho, Rafinha et Malcom lui passer devant. Pire, il est critiqué pour son attitude jugée pas assez professionnelle. Critiqué en interne, il a de nouveau été ciblé hier après s’être présenté en retard pour le match entre le FC Barcelone et le Bétis. Une situation sur laquelle Didier Derschamps est revenu en conférence de presse.

Le sélectionneur français a tout d’abord expliqué qu’il n’échangeait pas à ce sujet avec le club catalan avant d’affirmer que son ailier manquait de ponctualité : « non je n’ai pas échangé avec le staff de Barcelone. Je ne m’immisce pas dans le fonctionnement du club. C’est à eux de gérer leurs joueurs comme bon leur semble. Ousmane ça fait un moment qu’il est coutumier du fait (retards ndlr.). Il doit être plus attentif à ces choses-là qui font partie du quotidien d’un joueur de football. » Il avait d’ailleurs signalé le comportement d’Ousmane Dembélé avant le dernier rassemblement. Malgré cet avertissement paternaliste, le sélectionneur reste persuadé qu’un changement peut intervenir.

Didier Deschamps croit en Dembélé

« Je ne désespère pas, ces choses là, il doit les améliorer. Plus tôt il comprendra mieux ce sera pour tout le monde et pour son club notamment » a-t-il immédiatement rajouté. Un axe de progression qui pourtant n’a pas évolué d’un iota lors des dernières années. Pas irréprochable à Rennes, son comportement avait également irrité les dirigeants du Borussia Dortmund. Perturbé par des pépins physiques avec le FC Barcelone la saison dernière, son attitude lors de sa rééducation avait fait débat en Catalogne.

Malgré cela, Didier Deschamps campe sur sa position et conserve sa confiance en Ousmane Dembélé. Néanmoins, le Champion du monde 1998 n’hésitera pas à monter au créneau si la situation empire : « il y a différentes options à ma disposition (pour le sanctionner ndlr.) mais je ne désespère pas. Plus ils feront parler d’eux (les joueurs de l’Équipe de France ndlr.) sportivement mieux c’est. Mais si a un moment je pense que ça ne répond pas, je ferai en sorte de le faire différemment. » Ousmane Dembélé est prévenu.