Treize années. Voici treize ans que les Bleuets n’avaient pas réussi à se hisser dans la phase de groupe d’un Euro Espoirs. Mais cette année, sous l’égide de Sylvain Ripoll, ils y sont enfin parvenus. Pour leur entrée en lice de cet Euro qui se déroule en Italie et à Saint-Marin, les jeunes Français avaient fort à faire puisqu’ils affrontaient les Anglais. Ainsi dès les premières minutes, on ne voyait pas vraiment où les Tricolores voulaient en venir tant ils faisaient des erreurs techniques assez incroyables à ce niveau-là. Les Britanniques n’étaient d’ailleurs pas très loin de trouver la faille. Dominic Solanke de la tête était gêné par la sortie complètement manquée de Paul Bernardoni (8e).

Moins de dix minutes plus tard, Ibrahima Konaté envoyait le ballon sur son propre poteau suite à un débordement et à un centre de Ryan Sessegnon (16e). Complètement sous l’eau, les Bleuets voyaient Dominic Solanke manquer une nouvelle opportunité en tirant à côté des buts de Bernardoni (18e). Mais finalement, c’était bien les Français qui étaient proches d’ouvrir le score. Sur un centre venu de la gauche, Jeff Reine-Adélaïde s’élevait et effectuait une reprise de la tête. Le cuir heurtait la main de Jake Clarke-Salter et l’arbitre de la rencontre désignait le point de penalty (24e). Toutefois, le portier anglais détournait bien la tentative de Moussa Dembélé, qui ne succèdeit donc pas à Bryan Bergougnoux, dernier buteur de la France en Euro Espoirs (25e).

Aouar aussi rate son penalty

Les Anglais reprenaient leur marche vers l’avant, mais Demarai Gray trouvait par deux fois le petit filet (30e, 42e). Entre temps, Moussa Dembélé manquait un face à face avec Dean Henderson (35e) et juste avant la pause, Jonathan Ikoné voyait sa frappe s’envoler dans les airs de Cesena (43e). À la pause, les deux formations se quittaient donc dos à dos sur un score nul et vierge. Dès la reprise du jeu, les Bleuets se montraient à nouveau percutants, mais Moussa Dembélé ne trouvait pas le cadre (47e). Finalement, c’était bien les Lionceaux qui allaient trouver la faille en premier. Suite à un joli slalom depuis l’aile gauche jusque dans le début de la surface de réparation, Phil Foden, le joueur de Manchester City, croisait parfaitement sa frappe pour que le ballon finisse au fond des filets (1-0, 54e).

Peu après, Ryan Sessegnon croyait donner de l’air aux siens, mais le but était refusé, car le centreur, Dominic Solanke, était hors jeu (59e). Les joueurs de Sylvain Ripoll allaient bénéficier d’un nouveau penalty. Bien lancé dans la surface, Jonathan Bamba envoyait un premier défenseur dans le vent d’un crochet, mais Hamza Choudhury envoyait un tacle très dangereux, fauchant le joueur de Lille. Le joueur de Leicester écopait d’un carton rouge (64e). Une nouvelle fois, un Lyonnais allait manquer le penalty puisqu’Aouar envoyait le cuir sur le poteau (66e). Ntcham entrait en jeu et remplaçait Bamba, visiblement touché sérieusement. Ripoll décidait alors de lancer Jean-Philippe Mateta dans la partie (73e). Les Bleuets assiégeaient le but Anglais mais sans réel succès. Jonathan Ikoné donnait tout et envoyait une belle frappe sous la barre, détournée par Dean Henderson (82e). Et ce qui devait arriver, arriva ! Sur une belle percussion côté droit, Jonathan Ikoné revenait dans l’axe et trompait enfin Henderson (1-1, 89e). À la toute fin de la rencontre, sur un corner botté de la gauche vers la droite, Upamecano déviait au premier poteau, Mateta envoyait le cuir vers le but d’un geste peu académique et Wan-Bissaka propulsait le cuir dans son propre but (1-2, 90e +5). Les Bleuets sont renversants !

