En marge de la finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Angers, on avait droit à la finale de Gambardella en guise d’apéritif, avec une opposition entre l’Olympique de Marseille face à Montpellier. Les Phocéens, qui ont sorti le RC Lens en demi-finale, disputent leur première finale de la compétition depuis 1979 ! Les Marseillais pouvaient notamment compter sur Kamara, dont l’actualité est plutôt mouvementée ces derniers temps. Mais en face, Montpellier n’avait pas à rougir, puisque les Héraultais réalisent eux aussi un parcours splendide.

Et dès le coup d’envoi, l’Olympique de Marseille allait recevoir un véritable seau d’eau sur la tête, devant les regards attentifs de l’état major olympien, composé de Rudi Garcia, Eyraud et Zubizarreta. Au bout de trois minutes, Ammour déclenchait une frappe depuis l’entrée de la surface, battant déjà Besic (0-1, 3e). Les débats étaient plutôt équilibrés, et les Montpelliérains laissaient peu à peu les ballons aux Marseillais, qui avaient cependant du mal à concrétiser, avec peu de situations chaudes, si ce n’est cette tête de Zakouani, non cadrée (27e).

Un joli duel tactique en deuxième période

Mais juste avant la pause, les Marseillais allaient être récompensés. Après une excellente séquence collective, Zakouani frappait, et Dinaj déviait le ballon pour que le portier du MHSC ne puisse pas s’interposer (1-1, 45e+2) ! Et dès le retour des vestiaires, les minots tentaient de doubler la mise via Chabrolle notamment. Une entame idéale donc, même si les quelques changements opérés par les Héraultais à l’heure de jeu ont considérablement rééquilibré les forces.

Les Marseillais restaient tout de même les plus dangereux, avec un bon Dinaj dans les derniers mètres, mais les Montpelliérains avaient eux aussi leur mot à dire. Besic devait ainsi sortir une main décisive dans les dernières minutes de la partie pour empêcher Montpellier de prendre l’avantage, tout comme il répondait ensuite présent sur une tentative de Trento (87e), avant de ressortir une parade impériale (90e+1). Tout s’est donc joué aux tirs au but après ce 1-1 au terme du temps additionnel, et à ce jeu là, c’est Montpellier qui s’est imposé, grâce à un pénalty manqué par Chabrolle. Les Héraultais sont champions !