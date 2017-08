Gareth Bale sur le départ ?

Dans les dernières heures du mercato, le Real Madrid pourrait accepter de lâcher Gareth Bale à Manchester United selon certains médias anglais, dont le Daily Star. Ce mercato estival est décidément complètement fou. Cela n’est plus une surprise, José Mourinho piste le Gallois depuis très longtemps et souhaite l’enrôler. Et pour y parvenir, il serait prêt à lâcher 105 millions d’euros. Une information reprise à la Une de plusieurs journaux ce matin, dont As, Mundo Deportivo et le Daily Express.

Klopp veut dépenser 200 millions

Jürgen Klopp a semble-t-il quelques envies dépensières dans ces derniers jours. Liverpool a officialisé ce mardi le transfert, d’environ 60 millions d’euros, du milieu de terrain Naby Keïta, qui rejoindra le club en juin 2018. Le Guinéen terminera donc la saison dans son club actuel, le RB Leipzig. Et ce n’est pas fini ! Puisque d’après les tabloïds anglais ce matin, deux autres joueurs pourraient bientôt suivre, ce qui ferait une dépense de presque 200 millions d’euros au total. Il s’agit de Virgil Van Dijk (Southampton) et de Thomas Lemar (AS Monaco).

Baldé Keita dans le viseur de Monaco

L’AS Monaco, justement, qui pourrait continuer de perdre encore des joueurs avant la fermeture du marché. Si Kylian Mbappé s’apprête à rejoindre Paris, et que Thomas Lemar est courtisé par Liverpool, Fabinho ne serait pas certain de rester. D’après L’Équipe, le milieu de terrain brésilien pourrait encore faire l’objet d’une nouvelle offre du Paris Saint-Germain, un dernier coup de folie à 75 millions d’euros. Et pour remplacer tout ce monde-là, les dirigeants monégasques s’activent. Ce mardi, La Gazzetta dello Sport nous apprend que l’ASM aurait ciblé Baldé Keita, l’attaquant de la Lazio. Mais il y a de la concurrence sur ce dossier, notamment avec l’Inter, le Milan AC, la Juventus et Naples.