Les infos du jour en France

Au Paris Saint-Germain, l’hiver promet d’être agité dans la capitale que ce soit dans le sens des arrivées comme des départs. Dans ce sens, Edinson Cavani était annoncé partant à quelques mois de la fin de son contrat. Mais finalement, l’Uruguayen devrait rester. Même s’il dispose d’un accord avec l’Atlético de Madrid, les Colchoneros préfèrent le voir débarquer libre l’été prochain car ils n’ont pas les 10 M€ que réclame le PSG pour le libérer en janvier. Thomas Meunier et Layvin Kurzawa, eux aussi en fin de contrat en juin pourraient également plier bagage cet hiver afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses parisiennes. Le Hertha Berlin et le FC Séville se sont également positionnés sur le cas Julian Draxler. Le club allemand a même fait une offre au milieu de terrain mais ce dernier devra baisser drastiquement son salaire s’il veut revenir dans son pays. Enfin Léandro Paredes intéresse le Napoli et la Juve. La Vieille Dame serait d’ailleurs tentée par l’arrivée de l’Argentin en échange de deux joueurs de son effectif : Emre Can et Mattia De Sciglio.

Du côté des arrivées, le nom de Lucas Paqueta de l’AC Milan circule et Leonardo aimerait beaucoup faire signer le jeune milieu de terrain brésilien. Marc André Ter Stegen figure sur les tablettes du club parisien. Le PSG s’est renseigné en prenant contact avec le portier allemand pour lui faire part de son intérêt. Mais s’il venait à être intéressé, il faudra attendre l’été prochain pour voir des avancées.

Dans le sud de la France, l’Olympique de Marseille aura besoin de vendre avant de pouvoir éventuellement s’offrir de nouveaux joueurs cet hiver. Quelques Olympiens pourraient avoir une forte valeur marchande. C’est le cas de Kevin Strootman dont l’OM veut se séparer pour cause de fair-play financier. Le Hertha Berlin, encore, serait venu aux renseignements. Morgan Sanson pourrait aussi être cédé si une belle offre venait à être effectuée. Barré sur le front de l’attaque, Valère Germain intéresserait aussi plusieurs clubs de Ligue 1 alors que Florian Thauvin, blessé lors de cette première partie de saison pourrait profiter de la seconde pour augmenter encore sa cote pour cet été. En effet, l’OM songerait à le vendre afin de récolter une très belle somme d’argent. Enfin, le milieu de terrain Florian Chabrolle pourrait être prêté en Ligue 2 cet hiver afin de gratter du temps de jeu.

Dans le sens des arrivées, peu de mouvements sont à prévoir si aucune vente n’intervient. L’OM s’est tout de même renseigné sur l’attaquant du Stade de Reims, Boulaye Dia. Un duel avec l’Olympique Lyonnais pourrait aussi intervenir sur le dossier du milieu de terrain de Braga, Joao Palhinha. Prêté par le Sporting, il faut donc négocier avec le club lisboète qui réclame entre 15 et 20 M€ pour le lâcher.

Toujours en France, Dijon et l’Olympique Lyonnais se sont vus proposer le joueur équatorien Antonio Valencia, selon nos informations. L’ancien défenseur de Manchester United est retourné au pays cet été au LDU Quito. Mais l’expérience ne se passe pas de la meilleure des manières et ses représentants lui cherchent une porte de sortie en Europe.

D’après les informations du journal L’Équipe, le Nîmes Olympique serait toujours intéressé par Steve Mounié, formé chez les Crocos. L’attaquant français, qui évolue actuellement à Huddersfield en Angleterre, pourrait changer d’air cet hiver.

Actuellement au RB Leipzig, l’international espoir Brésilien Matheus Cunha est dans le viseur de plusieurs clubs en France comme à l’étranger. Selon nos informations, après Saint-Étienne, qui veut se renforcer en attaque, le FC Nantes étudie sérieusement la piste menant au Brésilien, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’écurie allemande.

Les infos du jour à l’étranger

Hatem Ben Arfa n’a toujours pas trouvé de club malgré des contacts avec Galatasaray. Selon nos informations, un autre club turc aurait pris des renseignements sur le joueur français. Ce serait Fenerbahçe, qui pourrait lui formuler une offre ferme dans les prochains jours. Reste à savoir ce qu’en pense le joueur qui rêve toujours d’Espagne.

Les officiels du jour

C’était dans l’air depuis l’été dernier, Wayne Rooney s’est engagé en faveur de Derby County. L’attaquant anglais, qui a fini son aventure avec DC United (Major League Soccer), a signé un contrat jusqu’en juin 2021 avec les Rams. Diafra Sakho résilie son contrat avec le Stade Rennais, à six mois de la fin de son contrat. L’attaquant sénégalais était arrivé en janvier 2018 en provenance de West Ham.Julian Weigl s’est engagé hier soir avec Benfica. Après 4 ans et demi au Borussia Dortmund, il a quitté le club de la Ruhr pour le Portugal contre un chèque de 20 M€.