Les infos du jour en France

L’Olympique Lyonnais est sans doute le club français le plus actif en ce mois de janvier. Mais pour le moment sans succès. Et surtout certains prétendants insistent pour tenter d’enrôler certains cadres du club. C’est le cas du Hertha Berlin qui fait tout pour acheter Lucas Tousart. Les Allemands auraient formulé une première offre aux Lyonnais à hauteur de 20 M€ et selon la presse allemande ils auraient même un accord contractuel avec le milieu de terrain. La balle serait donc dans le camp de la direction lyonnaise actuellement. En attendant, l’Olympique Lyonnais aurait engagé Boris Essele (19 ans), le jeune gardien camerounais d’Amiens, 19 ans, qui va rester en Picardie jusqu’à la fin de la saison. Un pari sur l’avenir donc.

Les infos du jour à l’étranger

Les Spurs de Tottenham ont appris une bien mauvaise nouvelle hier : Harry Kane va devoir se faire opérer et va être éloigné des terrains jusqu’en avril. Du coup, il faut lui trouver un remplaçant. Le club londonien prospecte et aurait jeté son dévolu sur Krzysztof Piątek, barré à l’AC Milan par Zlatan Ibrahimovic. Des discussions auraient eu lieu entre les deux clubs à son sujet. José Mourinho aimerait aussi beaucoup le buteur de l’OL, Moussa Dembélé. À tel point que la direction du club serait prête à inclure Victor Wanyama dans une offre pour convaincre les Gones de le lâcher.

Si les deux pistes ne vont pas au bout, Tottenham penserait aussi à André Ayew. Le Ghanéen réalise une bonne saison en Championship avec le club gallois de Swansea. Thomas Lemar aurait aussi fait l’objet d’une offre des Spurs. L’Atlético aurait reçu une proposition de prêt payant de 6 M€ pour le champion du monde assorti d’une option d’achat de 60 M€ pour l’été prochain.

Tottenham prospecte également pour un latéral droit et trois pistes seraient actuellement étudiées : Max Aarons de Norwich, Nordi Mukiele du RB Leipzig et Ricardo Pereira de Leicester. Dans le sens des départs, Jan Vertonghen, libre en juin prochain, fait l’objet de nombreuses convoitises. Comme Christian Eriksen, qui ne rejoindra sans doute pas Manchester United cet hiver. Mais peut-être l’Inter Milan qui lui fait les yeux doux.

Ce qui nous amène aux Intéristes. Ces derniers sont très ambitieux pour cet hiver comme le prouve leur intérêt pour Eriksen. Mais le Danois n’est pas le seul sur les tablettes des Italiens. Au milieu de terrain, Arturo Vidal du FC Barcelone est toujours une des cibles privilégiées de l’Inter. En revanche, le Barça ne souhaite pas s’en séparer. Contrairement à Chelsea qui veut vendre Olivier Giroud. Le Français aurait d’ailleurs trouvé un accord avec la formation d’Antonio Conte sur un contrat de deux ans et demi. Il reste désormais à se mettre d’accord avec les Blues sur le montant d’un transfert. Le leader de la Serie A insiste aussi pour le latéral de Manchester United, Ashley Young. Le défenseur veut rejoindre l’Inter mais est barré pour le moment par la direction mancunienne qui lui a proposé un nouveau contrat. En défense, trois autres pistes auraient été activées. Deux à Chelsea avec Marcos Alonso et Emerson et une au Sporting avec Marcos Acuña.

Steven Nzonzi plus que jamais sur le départ, Galatasaray cherche à le remplacer. Selon nos informations, le club turc a fait de l’ancien Bastiais Seko Fofana sa priorité et l’a fait savoir à l’Udinese, le club actuel du milieu de terrain international ivoirien.

C’est officiel

Chelsea a prêté son défenseur Marc Guehi à Swansea jusqu’à la fin de la saison. Everton a prêté jusqu’à la fin de la saison son attaquant turc Cenk Tosun à Crystal Palace. En Ligue 1, Bordeaux a officialisé le transfert du milieu de terrain du Stade de Reims, Rémi Oudin. Il a signé un contrat de quatre ans et demi en Gironde. On parle d’un transfert compris entre 7 et 10 M€. Nice a prêté son joueur de 24 ans Racine Coly, au Portugal, chez Famalicão. Le prêt comporte une option d’achat.