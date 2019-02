La formidable académie de l’Olympique Lyonnais si chère à Jean-Michel Aulas confirme qu’elle est bien l’une des meilleures d’Europe. L’Observatoire du Football du Centre International d’Etudes du Sport publie ce jeudi une étude révélant que, depuis le 1er janvier 2014, les Gones ont formé 56 joueurs ayant disputé en cumulé 253 906 minutes dans les cinq plus grands championnats européens de première division, à savoir la Premier League, la Liga, la Bundesliga, la Serie A et la Ligue 1.

Outre les éléments défendant actuellement les couleurs des Rhodaniens (Nabil Fekir, Houssem Aouar, Anthony Lopes entre autres), l’école de football a lancé plusieurs autres footballeurs exerçant leurs talents ailleurs en France (Willem Geubbels à Monaco, Clément Grenier à Rennes, Jordan Ferri à Nîmes) ou en Europe (Ishak Beldofil à Hoffenheim, Corentin Tolisso au Bayern Munich, Karim Benzema au Real Madrid, Alexandre Lacazette à Arsenal, Anthony Martial à Manchester United, Mouctar Diakhaby au FC Valence, Samuel Umtiti au FC Barcelone ou encore Maxime Gonalons au FC Séville).

Une sacrée performance puisque seuls le FC Barcelone et le Real Madrid, tous deux avec 69 joueurs, font mieux en la matière. Porte-drapeau de la formation, l’OL est loin d’être le seul pensionnaire de L1 dans le top 20. Dans le top 10, le Stade Rennais, avec 46 joueurs formés pour 191 284 minutes jouées (Ousmane Dembélé à Barcelone, Joris Gnagnon à Séville, Yann M’Vila à Saint-Étienne ou encore Tiémoué Bakayoko à l’AC Milan), pointe à la 5e place, tandis que l’AS Monaco, avec 42 éléments formés pour 174 162 minutes disputées (Kylian Mbappé au PSG, Stéphane Ruffier à l’ASSE, Layvin Kurzawa au PSG, Nicolas Nkoulou au Torino, Nampalys Mendy à Leicester), se classe 8e.

Toulouse (11e, 42 joueurs formés, 157 392 minutes disputées), le Paris SG (12e, 50 joueurs formés, 154 723 minutes jouées), Montpellier (14e, 36 joueurs formés, 139 166 disputées), les Girondins de Bordeaux (16e, 41 joueurs formés, 134 753 minutes jouées) et le FC Nantes (35 joueurs formés, 134 286 minutes jouées) symbolisent eux aussi la bonne santé de la formation à la française (avec 7 représentants dans le top 20, personne ne fait mieux que la France). Pourvu que ça dure !

