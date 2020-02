Le clash Messi-Abidal fait les gros titres

La crise continue au FC Barcelone ! Alors que Lionel Messi s’en est pris violemment à Éric Abidal, le directeur technique du club, pour ses déclarations dans Sport et Mundo Deportivo, la presse anglaise et italienne ne manquent pas l’occasion d’imaginer un possible départ de l’Argentin l’été prochain. Pour The Sun et The Times, Manchester City suit de très près l’évolution de ce dossier et voudrait profiter de cette occasion pour réunir à nouveau le sextuple Ballon d’Or et Pep Guardiola. En Catalogne, Josep Maria Bartomeu essaye, tant bien que mal, d’éteindre l’incendie et souhaite que les deux hommes se réconcilient.

Paul Pogba plus proche d’un départ que jamais

« Je pars de United », titre Tuttosport d’après une déclaration de Paul Pogba ! Le journal italien est en persuadé, le Français ne restera pas à Manchester United une saison de plus et veut forcer son départ l’été prochain. Et la Juve compte bien en profiter afin d’avoir dans ses rangs le milieu de terrain et Cristiano Ronaldo, qui fêtait hier ses 35 ans. Régulièrement blessé, Pogba n’a disputé que 7 matches de Premier League depuis le début de la saison.

Le Real et le Barça à l’assaut de Jack Grealish

C’est décidément la révélation de cette saison en Premier League. Auteur de 7 buts en 23 matches de championnat avec Aston Villa, Jack Grealish (24 ans) attise les convoitises. Si Manchester United garde un œil attentif à son évolution, The Sun nous apprend que ses performances traversent la Manche pour arriver jusqu’en Espagne où le FC Barcelone et le Real Madrid entrent dans la course pour recruter le natif de Birmingham. Le capitaine des Villans est LA nouvelle pépite que s’arrachent les cadors européens !