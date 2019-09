Pogba demande 600 000 euros par semaine pour prolonger !

Le feuilleton Paul Pogba est vraiment de retour ! Alors que cette semaine les tabloïds anglais annonçaient que des négociations avaient commencé entre MU et le Français pour une prolongation de contrat, Tuttosport révèle ce matin ce qu’aurait demandé le champion du monde et son agent Mino Raiola, au club anglais. Et la demande est exorbitante. Le journal italien explique que La Pioche demanderait 600 000 euros par semaine afin de prolonger. Une somme colossale qui a un but : que Manchester craque en n’acceptant pas cette demande et laisse donc le champ libre pour un départ de son milieu de terrain. Pogba voudrait rejoindre le Real Madrid ou revenir à la Juventus qui pourraient tous les deux lui offrir un tel salaire.

Nouvelle polémique sur les FIFA The Best

Après les polémiques sur les votes, voilà la polémique sur les lauréats. Et celle-ci nous vient d’Angleterre avec Frank Lampard qui a allumé la mèche hier en conférence de presse. Interrogé sur la victoire de Marcelo Bielsa dans la catégorie du fair-play, l’actuel coach de Chelsea s’est montré surpris que l’entraîneur de Leeds ait obtenu cet honneur. En effet, même s’il ne conteste pas son geste fair-play lorsqu’il avait laissé marquer l’équipe adverse, Lampard se souvient du Spygate, cette affaire d’espionnage qui avait éclaté en plein championnat. Bielsa avait alors reconnu qu’il faisait espionner le Derby County de l’ancien milieu de terrain, concurrent pour la montée. « Qui vote pour cela ? » s’est demandé Lampard. « Tout le monde sait que ce qui s’est passé avec le Spygate. Je pense que c’était inapproprié, j’ai trouvé cela ironique. » Décidément, cette cérémonie FIFA The Best n’en finit plus de faire parler.

Les stars de Tottenham furieuses contre leur coach

Après l’humiliation de cette semaine avec une élimination en 16e de finale de la Carabao Cup contre Colchester, club de D4, tout va mal à Tottenham. En crise de résultats, les Spurs ont aussi vu leur coach Mauricio Pochettino critiquer ses hommes après cette claque. Pour lui, certains membres de l’effectif ont « des objectifs différents » de ceux de l’équipe londonienne ce qui agace l’Argentin. Mais cette déclaration a fait des dégâts si l’on en croit le Sun. En effet, certains cadres du vestiaire seraient furieux de cette déclaration et auraient indiqué en off que c’était Pochettino qui avait un « agenda différent » de celui du club. Bref, la crise menace à Tottenham qui serait bien inspiré de retrouver le chemin de la victoire ce week-end contre Southampton.

