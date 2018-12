La nouvelle honte des fans de Chelsea

Honte, indigne, ignoble, infâme. Voilà les mots qui reviennent à la une de la presse anglaise ce matin après le nouveau dérapage des fans de Chelsea à Videoton. Alors que leur équipe a décroché un match nul en Hongrie (2-2), des pseudo-supporters des Blues ont entonné pendant une partie de la rencontre des chants antisémites. Un scandale, le deuxième en quelques jours pour le club londonien, après le dérapage raciste d’un fan de Chelsea le week-end dernier contre Manchester City quand ce dernier s’en était pris à Raheem Sterling. Les Londoniens ont réagi dès la fin de la rencontre en publiant un communiqué indiquant que les coupables seraient sévèrement punis. Pour le Daily Mail ce matin, nous avons affaire à des personnes sans cerveau, alors que le Daily Express se demande si les fans n’apprennent jamais de leur erreur.

Isco en pleine tempête

Il y a une semaine tout juste, la presse madrilène couvrait de louanges Isco après son retour éclatant en Coupe du Roi face à Melilla. Sept jours plus tard, l’international espagnol a, selon AS, un pied hors du Real Madrid. Après les sifflets dont il a fait l’objet mercredi en Ligue des champions face au CSKA Moscou et son refus de prendre le brassard de capitaine à la sortie de Marcelo, le milieu offensif vit des moments compliqués. Santiago Solari ne lui aurait pas apporté son soutien à la fin du match et la direction madrilène se demanderait même actuellement s’il ne faudrait pas vendre l’ancien joueur de Malaga l’été prochain. Mundo Deportivo révèle aussi que des caméras auraient surpris Isco en train d’insulter les supporters madrilènes mercredi. Décidément, quand ça va mal...

Batshuayi et Gameiro poussés vers la sortie ?

Trois buts pour Batshuayi, deux pour Gameiro. Voilà le faible bilan des deux joueurs depuis le début de la saison du côté de Valence. Une situation qui ne plaît pas du tout à la direction du club, qui comme l’indique ce matin Superdeporte, réfléchirait à, se séparer des deux anciens joueurs de Ligue 1. Le Belge est prêté par Chelsea et pourrait donc retourner en Angleterre. Mais le problème est autre pour le Français qui a un contrat filant jusqu’en juin 2021. Les Valencians auraient même dans l’idée de recruter deux nouveaux attaquants cet hiver afin de remplacer les deux buteurs.