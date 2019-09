La Juve a proposé 100 M€ + Dybala pour Neymar

On a beaucoup entendu, durant trois mois, la possibilité de voir Neymar revenir au FC Barcelone. Mais le Brésilien aurait aussi pu atterrir à la Juventus ! C’est ce que révèle Tuttosport ce matin sur sa une en dévoilant « la véritable histoire » des tractations entre la Vieille Dame et le PSG pour recruter la star. Selon le média, le directeur technique du club turinois, Fabio Paratici, rêvait d’associer Neymar à Cristiano Ronaldo cette saison et pour cela aurait fait une offre de 100 M€ + Paulo Dybala au club parisien. Ce dernier étant évidemment intéressé par l’attaquant argentin en cas de départ de son numéro 10. Mais Paris a tout simplement refusé l’offre turinoise ne l’a jugeant pas à la hauteur des 222 M€ dépensés à l’été 2017. Du coup, comme vous le savez, Neymar est resté dans la capitale française et va entamer sa troisième saison sous le maillot rouge et bleu.

Rodrigo à l’Atlético en janvier ?

Eh oui ! A peine le mercato d’été terminé que celui d’hiver pointe déjà le bout de son nez. Superdeporte ce matin continue d’évoquer un autre feuilleton qui agite l’Espagne, c’est celui de Rodrigo Moreno. L’attaquant de Valence était tout proche de rejoindre l’Atlético de Madrid cet été, mais le transfert a finalement capoté. Cependant les Colchoneros ne perdent pas espoir de le voir débarquer en janvier. Selon le média pro-valencian, ils continuent même de faire tourner la tête de l’Espagnol et pensent que l’accord conclu cet été avec Valence - à savoir un transfert de l’ordre de 60 M€ - tient toujours pour l’hiver prochain. Chose réfutée par le club ché qui précise qu’il a mis fin aux négociations au mois d’août. Bref, le dossier devrait revenir sur la table dans les prochains mois, mais en attendant, Rodrigo porte toujours le maillot du VCF.

Les chantiers brûlants de Valverde

N’ayant pas vu Neymar débarquer au sein de son effectif, Ernesto Valverde a devant lui trois chantiers brûlants entre les mains à gérer. Voilà en résumé ce qu’explique Sport ce matin. Le quotidien catalan évoque notamment ce dont il parle depuis plusieurs jours maintenant : les situations d’Ivan Rakitic et d’Ousmane Dembélé. Deux joueurs qui auraient pu être inclus dans le deal avec Paris pour Neymar, mais qui sont toujours là et Valverde va devoir les inclure pleinement dans l’effectif. D’ailleurs pour le Croate, il va falloir gérer aussi « le trop-plein » de joueurs dans son secteur de jeu. Le coach espagnol va devoir équilibrer les temps de jeu afin de ne perdre personne. Enfin, le positionnement d’Antoine Griezmann est aussi un casse-tête pour Valverde selon le média. Surtout avec les retours prochains de blessure de Lionel Messi et Luis Suarez. Bref, le Barça de ce début de saison est encore en chantier et va devoir vite se mettre en ordre de marche.

