Diego Costa bientôt de retour à l’Atlético

D’après les informations du quotidien espagnol Marca, Chelsea et l’Atlético Madrid auraient accéléré les négociations concernant un futur transfert de Diego Costa. Un terrain d’entente serait proche d’être trouvé aux alentours d’un montant de 60 millions d’euros. Bien entendu, Diego Costa ne pourra retourner dans son ancien club qu’en janvier prochain. En attendant, il serait prêt à attendre et à s’entraîner avec la réserve de Chelsea.

Le Real Madrid cible Timo Werner

Dans les colonnes de AS, l’heure est déjà au mercato d’hiver également. Le quotidien espagnol annonce que le Real Madrid cible Timo Werner, l’attaquant international allemand de Leipzig. Et pour l’occasion, le média dresse son portrait : il a 21 ans, il mesure 1m81, il est avant-centre, et il est auteur de 27 buts la saison dernière, en additionnant ses buts en Bundesliga et ses réalisations avec la sélection allemande.

Brendan Rodgers prévient le PSG

Ce mardi soir, c’est le retour de la Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain se déplace en Écosse pour affronter le Celtic Glasgow. Et si les bookmakers donnent largement favori le club français, le coach de la formation écossaise, Brendan Rodgers, ne se montre pas défaitiste, loin de là. Dans un entretien accordé au Daily Record, il déclare qu’il veut prouver au monde entier que les gens se trompent, il veut déjouer tous les pronostics ce soir, et mettre K.O. les superstars parisiennes.