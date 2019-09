Le FC Barcelone dans la tourmente

Sept points en 5 matches ! Voilà le terrible bilan du début de saison du FC Barcelone en Liga. Après une nouvelle défaite hier sur la pelouse de Grenada (0-2), les Catalans n’avancent pas et pire, de journée en journée, se rapproche de la crise. Sport écrit même que ce début d’exercice 2019-20 ressemble à « un désastre ». Il s’agit en effet du pire début en Liga du FCB depuis 25 ans. Même avec le retour de Lionel Messi, comme le signale les journaux madrilènes As et Marca, rien n’y a fait. Pour Mundo Deportivo, les champions d’Espagne sont « bloqués. » Bloqués à la 7e place de la Liga et surtout bloqués dans le jeu avec une animation offensive défaillante. Pour L’Esportiu, cette défaite a « discrédité » encore un peu plus le fragile Ernesto Valverde. Plus que jamais critiqué, le technicien espagnol verra les résultats du club la semaine prochaine être scrutés de près.

Manchester City terrifie la PL

8-0 ! Oui, vous avez bien lu, Manchester City a terrassé Watford hier après-midi sur sa pelouse en marquant notamment 5 buts en 18 min, un record en Premier League. Une rouste qui a impressionné l’Angleterre et surtout la presse du pays. Le Times et le Daily Telegraph n’ont même pas eu de mots pour qualifier le spectacle des Citizens. Pour le Mirror, les hommes de Guardiola ont tout simplement « tué » la lanterne rouge du championnat. Pour le Daily Star, les champions d’Angleterre sont « terrifiants », notamment au niveau de la puissance offensive. À Liverpool de répondre cette après-midi sur la pelouse de Chelsea.

Solskjaer ferme déjà la porte à Pogba pour cet hiver

C’était le feuilleton de l’été du côté de Manchester United durant trois mois. La saga va-t-elle désormais se déplacer en hiver ? En tout cas, Ole Gunnar Solskjaer, le coach de Manchester United fait tout pour que la réponse soit non. Le retour de la rumeur Paul Pogba au Real Madrid a refait son apparition cette semaine après la débâcle madrilène à Paris. Et évidemment le sujet est revenu en conférence de presse à Manchester. L’entraîneur norvégien a donc voulu couper court à toute spéculation en indiquant que comme cet été la porte était fermée à un départ du milieu de terrain cet hiver. « Paul Pogba n’ira nulle part », a lâché Solskjaer. Suffisant pour faire taire les rumeurs ?

