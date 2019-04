Le Barça laisse le choix à Umtiti

Revenu de blessure depuis quelques semaines, Samuel Umtiti n’a pas encore retrouvé 100% des capacités qui lui avaient permis d’être un titulaire indiscutable la saison dernière au FC Barcelone. Le défenseur français a été très critiqué notamment après sa prestation sur la pelouse de Villarreal mardi soir (4-4). Ce matin, le journal Sport indique que la direction barcelonaise va laisser le choix au champion du Monde de décider de son avenir cet été. Troisième désormais dans la hiérarchie derrière Piqué et Lenglet, Umtiti pourrait voir débarquer De Ligt cet été en Catalogne. Ce qui renforcerait encore la concurrence dans ce secteur. Le Barça laisse donc deux options à l’ancien Lyonnais : soit accepter la concurrence et une possible rotation, soit partir cet été. Même s’il ne sera pas placé sur la liste des transferts, Umtiti pourrait voir le FC Barcelone accepter son départ. Mais à une condition : que le Français amène lui-même une offre convaincante de la part d’un autre club.

Zaniolo, c’est 50 M€

Véritable révélation cette saison au sein du milieu de terrain de l’AS Roma, Nicolò Zaniolo attise déjà les convoitises sur le marché des transferts. Ce matin, le Corriere dello Sport explique que l’international italien aurait un prix sur le marché estimé à 50 millions d’euros. Pas de quoi effrayer des clubs comme Manchester City, le Real Madrid ou la Juventus Turin. Cependant, le jeune joueur garde la tête froide et son souhait est de poursuivre à la Roma, comme l’a expliqué son père au journal Tuttosport. Une condition devra néanmoins intervenir pour que son envie soit satisfaite : que le club romain se qualifie pour la Ligue des Champions. Zaniolo pourrait donc rester. Mais en cas de non-qualification, et même si la Roma souhaite le garder, les finances du club pourraient avoir besoin d’être renflouées. L’Italien deviendrait donc une vente importante de l’été romain.

La France s’impose face au Japon (3-1)

M-2 ! Dans deux mois, la France accueillera la Coupe du Monde féminine et les Bleues de Corinne Diacre feront bien entendu partie des favorites afin de décrocher un premier titre mondial. Surtout que la préparation à cette compétition se passe bien pour l’équipe de France. Hier, elles ont battu le Japon, vice-champion du monde en titre, sur le score de (3-1) au stade de l’Abbé-Deschamps d’Auxerre. Valérie Gauvin, Eugénie Le Sommer et Kadidatou Diani ont inscrit les trois buts français. Pour L’Yonne Républicaine ce matin, elles ont « le Monde devant elles ». C’est vrai que dans deux mois, les filles de Corinne Diacre vont pouvoir se mettre à rêver.