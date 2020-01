Le Real Madrid impressionne

« Éblouissant ! » Voilà le titre en très gros ce matin du journal Marca. Après la victoire tranquille du Real Madrid hier contre Valence (3-1) en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, le média pro-madrilène ne lésine pas sur les louanges envers l’équipe de Zinedine Zidane. Même s’il faut signaler que les Valencians n’étaient pas dans une grande forme et ont été assez faibles, la prestation des Merengues a de quoi réjouir ses fans. C’était même « un match d’exhibition » pour le quotidien, sans Benzema, ni Bale, mis au repos par ZZ pour cette rencontre. Pour As, également impressionné par la démonstration de force madrilène, c’était « une symphonie en Arabie Saoudite », lieu où se déroulait la rencontre. Le but de Toni Kroos, sur corner direct, fait aussi beaucoup parler et la presse madrilène se met désormais à rêver d’un premier trophée cette saison. Même loin de la maison.

Chelsea prêt à claquer 112 M€ sur deux jeunes ?

La levée d’interdiction de recruter donne des idées du côté de Chelsea. Assez actif depuis le début du mercato comme en témoignent les offensives sur le buteur de l’OL, Moussa Dembélé, les Blues ont pas mal de pistes. Ce matin, le Daily Express en dévoile une. Elle mène au défenseur central de West Ham, Issa Diop. L’ancien Toulousain, débarqué à l’été 2018 chez les Hammers, impressionne les plus grandes écuries de Premier League. C’est pourquoi selon le tabloïd, Chelsea serait prêt à mettre 40 millions de livres, soit 47 M€, sur lui. Mais ce n’est pas fini. Selon le Correio da Manhã, le club dirigé par Frank Lampard aimerait aussi tenter le coup pour la pépite de Benfica, Gedson Fernandes. Suivi par l’OL, Manchester United ou encore West Ham, le milieu de terrain vaut cher, très cher même selon les Lisboètes. Et c’est pourquoi Chelsea pourrait mettre 65 M€ sur la table pour le recruter. Ce qui ferait un total de 112 M€ si les deux hommes venaient à débarquer à Stamford Bridge. Un sacré pactole pour l’hiver.

Piątek dans le viseur de Mourinho

Moins en réussite cette saison et désormais mis face à la concurrence du Roi Zlatan Ibrahimovic, l’attaquant polonais de l’AC Milan, Krzysztof Piątek, commence à se poser des questions sur son avenir. Débarquée il y a tout juste un an du côté de San Siro, l’aventure serait-elle déjà terminée avec le club lombard ? Si l’on en croit le Guardian, pas mal d’écuries de Premier League le suivent attentivement pour cet hiver. C’est le cas notamment du Tottenham de José Mourinho qui l’a dans le viseur. Mais pour le recruter, il faudra débourser au moins 30 M€. C’est ce que réclame du moins le Milan. Mais Tottenham et d’autres clubs comme Aston Villa, selon Tuttosport, privilégieraient un prêt. En effet, les Spurs veulent seulement compenser les mois de blessure de Harry Kane et ne visent pas forcément du long terme.