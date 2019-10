La Roma crie au scandale

« Inacceptable. » Le Corriere dello Sport n’y va pas par quatre chemins ce matin sur sa une afin de décrire sa frustration après le match nul de l’AS Roma hier soir (1-1) contre le Borussia Monchengladbach. Ce mot, en italien et en allemand dans le texte, ne s’adresse pas aux joueurs romains, mais à l’arbitre du soir. Ce dernier a accordé un penalty inexistant aux joueurs de Bundesliga à la 95e minute suite à une soi-disant main de Chris Smalling dans la surface. Sur les ralentis, on voit bien que non, mais l’arbitre ne changera pas sa décision, la VAR n’étant pas encore présente en Ligue Europa. C’est d’ailleurs ce que réclame le Corriere ce matin : l’introduction de la VAR dans cette compétition, qui est une des dernières à ne pas en bénéficier. Qu’en dira l’UEFA ?

La Juve cherche son nouveau CR7

300 M€. Voilà la somme de l’augmentation du capital que la Juventus a annoncé hier en conférence de presse. De l’argent frais pour tenter de continuer à rivaliser avec les plus grands clubs européens. Pavel Nedved indiquant d’ailleurs qu’un nouveau recrutement à plus de 100 M€ est donc désormais possible. Il n’en fallait pas plus pour tenter Tuttosport de faire une première page sur les possibles futurs recrutements XXL. Et ce matin, en une du quotidien italien on retrouve Kylian Mbappé et le jeune attaquant du Red Bull Salzbourg, Erling Braut Håland, auteur de 6 buts en 3 matches de Ligue des champions cette saison. Comme l’ont indiqué les dirigeants turinois, ils sont prêts à aller chercher le nouveau CR7. Et la chasse a, semble-t-il, commencé.

Les fans du Real soutiennent Zidane

Zinedine Zidane sifflé au Santiago Bernabeu, ce n’est pas pour tout de suite. À en croire un sondage publié ce matin sur la une de Marca, le champion du monde 98 bénéficie encore du soutien des supporters du Real Madrid. Malgré un début de saison en dents de scie notamment en Ligue des champions. Mais selon ce sondage, 51,2% des socios voient Zidane terminer la saison sur le banc de la Casa Blanca. Et quand on leur demande quelle note ils mettraient à Zizou pour son travail depuis le début de saison, la moyenne des réponses se situe à 5,8, soit au-dessus de la moyenne. Une petite marge pour le moment pour ZZ, qui sera sauvegardé si les résultats suivent encore dans les prochaines semaines.