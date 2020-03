Prévu entre le 12 juin et le 12 juillet prochain, l’Euro 2020 sera la prochaine compétition organisée par l’UEFA et déclenche déjà une forte attente. Deux mois après la fin de l’épreuve, la Ligue des Nations reprendra pour une deuxième édition. Remportée par le Portugal en juin 2019, la toute première compétition avait été celle des surprises puisqu’aucun des demi-finalistes de la Coupe du monde 2018 (France, Croatie, Belgique et Angleterre) n’avait atteint la finale.

Le format diffère légèrement cette fois-ci car les trois premières divisions seront divisées en quatre groupes de quatre équipes contre seulement quatre groupes de trois équipes auparavant. Placée dans le chapeau 2, la France, qui avait terminé devant l’Allemagne, mais derrière les Pays-Bas dans son groupe lors de la dernière édition, entend faire mieux cette fois et atteindre le tournoi final. Ils évitent néanmoins la Belgique, l’Espagne et l’Italie également placées dans le chapeau 2.

Luis Figo s’est rappelé au bon souvenir des demi-finales de l’Euro 2000 et de la Coupe du monde 2006 où il avait affronté la France avec le Portugal. Les Bleus de Didier Deschamps vont donc se frotter aux Lusitaniens dans le groupe 3. Les deux autres adversaires du groupe sont la Suède quart de finaliste de la dernière Coupe du monde et le finaliste de cette compétition, la Croatie. Le groupe 4 s’annonce aussi très relevé avec notamment l’Espagne et l’Allemagne. Très bien armée, la Suisse et l’Ukraine seront très loin de jouer les victimes expiatoires. La Belgique se frottera à l’Angleterre, le Danemark et l’Islande dans le groupe 2. Enfin, l’Italie jouera les Pays-Bas, la Pologne et la Bosnie-Herzégovine dans le groupe 1.

Le résumé de la cérémonie :

18h49 : merci à toutes et à tous d’avoir suivi ce tirage au sort de la Ligue des Nations 2020-2021 sur Foot Mercato. La compétition débutera le 3 septembre 2020 et se terminera le 6 juin 2021. Les rencontres de l’équipe de France et les principales affiches seront à suivre en live commenté sur notre site.

18h45 : le groupe 4 sera le groupe de la mort avec la Suisse, l’Espagne, l’Ukraine et l’Allemagne

18h42 : le Portugal complète le groupe 3 et rejoint donc la France, la Suède et la Croatie.

18h40 : la France est dans le groupe 3 avec la Croatie et la Suède pour l’instant.

18h36 : Luis Figo réalise le tirage au sort de la Ligue A de la Ligue des Nations. La France est dans le chapeau 2 et peut s’attendre à un tirage difficile. Les promus sont la Bosnie-Herzégovine, l’Ukraine, le Danemark et la Suède. L’Allemagne et la Croatie font figure d’épouvantails dans le chapeau 4. Enfin, le chapeau 1 est constitué du Portugal, de la Suisse, des Pays-Bas et de l’Angleterre.

18h33 : cette Ligue B offre des groupes séduisants avec notamment le Groupe 3 qui est très solide avec la Russie en favori mais des équipes très solides comme la Serbie, la Turquie et la Hongrie. Le groupe 1 offrira un beau duel entre l’Autriche et la Norvège même si l’Irlande du Nord et la Roumanie auront leur mot à dire. Le groupe 4 semble un cran plus faible avec le Pays de Galles et la Finlande - qui verront l’Euro 2020 - comme favoris.

18h26 : place désormais au tirage au sort de la Ligue B de cette Ligue des Nations. On retrouve enfin des équipes solides tels que la Russie, l’Autriche, le Pays de Galles, la République tchéque, la Finlande et la Turquie qui participeront à l’Euro 2020. Les autres sélections que sont l’Ecosse, la Norvège, la Serbie, la Slovaquie, l’Irlande, l’Irlande du Nord, la Bulgarie, l’Israël, la Hongrie et la Roumanie verront au moins les barrages.

18h23 : on connaît désormais les groupes de la Ligue C. Le Luxembourg aura fort à faire dans le groupe 1 avec le Monténégro, Chypre et l’Azerbaïdjan. Le groupe 3 se montre assez alléchant avec le vainqueur de l’Euro 2004 la Grèce et des équipes tels que le Kosovo, la Slovénie et la Moldavie.

18h16 : place désormais à la Ligue C dont les promus sont le Luxembourg, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et la Moldavie. Les barragistes de l’Euro que sont la Macédoine du Nord, le Kosovo, la Biélorussie et la Géorgie sont également présents. Philippe Senderos effectue le tirage au sort.

18h14 : on connaît la disposition de la Ligue D avec un groupe assez surprenant puisqu’il est composé de Gibraltar, Liechtenstein et Saint-Marin.

18h12 : on débute par le tirage au sort de la Ligue D avec Gibraltar, les Îles Féroé, la Lettonie, le Liechtenstein, Andorre, Malte et Saint-Marin. David Seaman va mélanger les boules.

18h10 : bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct le tirage au sort de la Ligue des Nations 2020 - 2021 qui débutera en septembre prochain. Ce tirage au sort se tient à Amsterdam aux Pays-Bas. Les trois premières ligues seront composées de 16 équipes réparties en quatre groupes de quatre tandis que la quatrième ligue verra les sept moins bonnes équipes européennes s’affronter. Dans la Ligue A, la France sera dans le premier chapeau et jouera obligatoirement contre le Portugal, la Suisse, les Pays-Bas et l’Angleterre qui sont les têtes de série.

Les groupes de la Ligue des Nations 2020-2021 :

Ligue A :

Groupe 1 : Pays-Bas, Italie, Bosnie-Herzégovine et Pologne

Groupe 2 : Angleterre, Belgique, Danemark et Islande

Groupe 3 : Portugal, France, Suède et Croatie

Groupe 4 : Suisse, Espagne, Ukraine et Allemagne

Ligue B :

Groupe 1 : Autriche, Norvège, Irlande du Nord et Roumanie

Groupe 2 : République tchéque, Ecosse, Slovaquie et Israël

Groupe 3 : Russie, Serbie, Turquie et Hongrie

Groupe 4 : Pays de Galles, Finlande, Irlande et Bulgarie

Ligue C :

Groupe 1 : Monténégro, Chypre, Luxembourg et Azerbaïdjan

Groupe 2 : Géorgie, Macédoine du Nord, Estonie et Arménie

Groupe 3 : Grèce, Kosovo, Slovénie et Moldavie

Groupe 4 : Albanie, Biélorussie, Lituanie et Kazakhstan

Ligue D :

Groupe 1 : Îles Féroé, Lettonie, Andorre et Malte

Groupe 2 : Gibraltar, Liechtenstein et Saint-Marin