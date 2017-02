Agüero, un rêve très coûteux pour le PSG

Sergio Agüero a perdu sa place de titulaire à Manchester City, la faute à un Gabriel Jesus irrésistible lors de ses débuts en Premier League. Immédiatement, les tabloïds se sont emparés du dossier et affirment que l’Argentin va quitter le club l’été prochain, même si ce dernier a réaffirmé son attachement à l’écurie mancunienne. Selon le Daily Mail, le Paris Saint-Germain serait déjà sur les rangs, tout comme le Real Madrid. Problème, The Times assure que l’ancien de l’Independiente ne sera pas vendu au rabais, les Citizens souhaitant obtenir 80 millions de livres, soit environ 93 M€. Alors, en parallèle, le champion de France suivrait la piste menant à Alexis Sanchez.

Lloris, plan B du Real Madrid

Lors de l’été 2015, le Real Madrid avait vu le transfert de David De Gea capoter dans les ultimes secondes du mercato. Depuis, Keylor Navas s’est imposé comme titulaire indiscutable dans la Casa Blanca. Mais à en croire la presse anglaise, les Merengues vont compter sur le mercato estival, et la levée de leur interdiction de recrutement pour boucler l’arrivée d’un nouveau gardien. La grande priorité se nomme Thibaut Courtois, mais face à la difficulté de cette piste, Florentino Pérez et Zinedine Zidane auraient fait de Hugo Lloris leur plan B, à en croire The Daily Telegraph, qui ajoute que la piste De Gea n’est pas totalement écartée.

Le Barça défie Mourinho pour Lindelöf

Cet hiver, Manchester United a longtemps cru accueillir Victor Lindelöf. Tout semblait un temps bouclé, mais finalement l’affaire a capoté, repoussant l’échéance jusqu’à l’été prochain. Seulement voilà, l’équipe dirigée par José Mourinho devra faire avec une concurrence accrue. Selon O Jogo, le FC Barcelone a supervisé le défenseur suédois, incontournable à Benfica. Mais ce n’est pas tout, puisque les Catalans ciblent deux autres joueurs des Lisboètes : Nelson Semedo, le latéral très courtisé (MU, Bayern Munich), ainsi que le gardien Ederson.