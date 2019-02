Sancho bientôt de retour à Manchester ?

En Angleterre, les blessés de Manchester United font la une du Daily Mirror, les Red Devils sont « frappés à terre », avec ces deux blessures qui mettent en péril la saison mancunienne. En effet, Anthony Martial et Jesse Lingard sont très incertains pour le match retour contre le PSG, ils sont tous deux tenus hors des terrains pendant au moins 3 semaines. Le Sun aussi parle de Manchester United mais pour une autre raison. Si on en croit les informations du tabloïd, le club anglais est très chaud sur Jadon Sancho. Les Red Devils auraient approché le Borussia Dortmund pour essayer de faire venir le jeune talent du football anglais. Ils seraient prêt à faire une grosse offre, selon le Sun il en faudra au moins 70M de Livres, soit environ 80M€.

Icardi hors du groupe ce week-end

En Italie, le sujet qui est sur toutes les lèvres c’est la prolongation ou non de Mauro Icardi à l’Inter ! Et en ce moment, on s’éloignerait d’un nouveau contrat pour l’attaquant argentin, la tendance serait même au clash entre les deux parties. C’est en tout cas ce qu’avance la Gazzetta dello sport : le mur de Mauro peut on lire en une du journal... Icardi ne fera pas partie du groupe pour affronter la Sampdoria demain, car il ressentirai encore des douleurs à son genou. Les relations ne semblent pas au mieux entre le joueur et son club. Hier il postait un poste énigmatique sur les réseaux sociaux... auparavant dans la journée, Icardi s’était entretenu avec son entraîneur, Luciano Spalletti... Affaire à suivre.

Vinicius est devenu « intouchable » pour le coach du Real

En Espagne, un jeune joueur continue d’impressionner du côté du Real Madrid. Il s’agit bien sûr de Vinicius Junior. En quelques mois, son statut a totalement évolué, devenant un titulaire en puissance de l’un des plus grands clubs du monde à seulement 18 ans. « Du jeune volontaire à la star » explique AS. Le quotidien ibérique ajoute son coach « Santiago Solari le considère maintenant comme Intouchable ». Titulaire lors des douze dernières rencontres, le petit Vinicius a pris une place immense, et Gareth Bale, Lucas Vazquez et Asensio se partagent la dernière place restante en attaque.