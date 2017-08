Monaco prêt à mettre 41 millions d’euros sur William

Ces deux derniers jours de mercato à Monaco promettent d’être agités. Que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées. Dans la colonne départs, va-t-on devoir inscrire le nom de Thomas Lemar ? Liverpool ne lâcherait pas le milieu offensif français et selon le Daily Star, serait même prêt à encore augmenter son offre pour l’ancien Caennais à hauteur de 81 millions d’euros ! Rien que ça ! Et dans le sens des arrivées, va-t-on voir William Carvalho débarquer dans la Principauté ? Le journal portugais Record ce matin annonce que l’ASM va offrir 41 millions d’euros au Sporting Portugal pour sa star. Dans le détail, Monaco offrira 36 millions d’euros secs et inclura des bonus à hauteur de 5 millions d’euros. Tout ceci pour conclure un mercato de folie sur le Rocher.

Les cinq noms du Barça pour oublier Coutinho

Ousmane Dembélé est arrivé, mais pour le moment pas de trace de Philippe Coutinho au FC Barcelone. Même si Sport ce matin insiste sur le fait que le Brésilien ferait actuellement tout son possible pour rejoindre la Catalogne en mettant la pression sur ces dirigeants, sa venue semble compromise au fur et à mesure que les jours passent. C’est pourquoi les Blaugranas se pencheraient désormais sur d’autres pistes. Mundo Deportivo en révèle quatre ce matin : Antoine Griezmann, Paulo Dybala, Thomas Lemar et Mesut Özil. Même si les deux premiers paraissent très difficiles à réaliser, celle de Lemar et Özil semblent aussi difficiles à croire. Monaco ne veut pas laisser partir son joyau alors que Arsenal bloque l’Allemand depuis le début du mercato. Les Catalans réfléchiraient donc à inclure Arda Turan dans un échange avec les Gunners. Le cinquième nom est celui de Angel Di Maria. Le Parisien aurait demandé à Emery de le laisser filer en Catalogne. Sport dans son édition du jour indique que son agent, Jorge Mendes, essayerait de trouver des portes de sortie à André Gomes et Arda Turan en cas d’arrivée de l’Argentin.

Krychowiak à WBA, Ben Arfa au Fener ?

L’opération dégraissage continue au Paris Saint-Germain. Alors que Di Maria pourrait partir, d’autres indésirables aux yeux de la direction parisienne pourraient aussi faire leurs valises. À commencer par Gregorz Krychowiak. Le Polonais devrait prendre, selon le site internet du Sun Sport, la direction de West Bromwich Albion. Il serait prêté pour une saison. Hatem Ben Arfa, lui, est annoncé ce matin par toute la presse turque à Fenerbahçe. Selon Fotomaç notamment, le Français serait transféré pour deux millions d’euros dans la capitale turque. Il toucherait même 3,7 millions d’euros de salaire annuel. Une information a relativisé néanmoins. Ben Arfa aurait indiqué il y a quelques jours ne pas vouloir rejoindre la Turquie cet été.