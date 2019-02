Si le mercato hivernal a refermé ses portes depuis le 31 janvier à minuit en France, il reste encore quelques championnats qui peuvent encore réaliser des opérations durant ce mois de février. C’est typiquement le cas du championnat suisse, où le FC Zurich est donc parvenu à se faire prêter Grégory Sertic jusqu’à la fin de la saison. Le très polyvalent milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, qui avait débarqué peu après l’ancien coach de la Roma, Rudi Garcia, à l’OM, en janvier 2017, va donc tenter de se relancer loin de la Canebière après une expérience compliquée de deux ans à l’OM.

Durant cette période, l’ancien Bordelais n’a totalisé qu’une vingtaine d’apparitions et reste sur une statistique terrible : sur ses quatre dernières titularisations avec l’OM, le club phocéen a encaissé 15 buts. Disparu des radars depuis le 4 octobre 2018, le n°22 marseillais est revenu sur les terrains pour quelques secondes face à Bordeaux le 5 février dernier. Mais son esprit était toujours ailleurs. S’il a longtemps espéré rebondir en Ligue 1 (Nantes et Strasbourg s’intéressaient à lui notamment), Sertic rêvait clairement d’Espagne.

Après avoir été annoncé à l’Hajduk Split, Grégory Sertic (29 ans) va finalement tenter de rebondir de l’autre côté du lac Léman. Le FC Zurich vient d’annoncer sa signature en prêt jusqu’à la fin de la saison. Le natif de Brétigny-sur-Orge portera le n°26 et va permettre à l’OM d’économiser son très confortable salaire (180 000 €/mois) et ce pendant quelques mois, puisque Sertic est sous contrat avec Marseille jusqu’en juin 2020. Il s’agit d’ailleurs du troisième joueur prêté cet hiver par le club phocéen après Kostas Mitroglou (Galatasaray) et Christopher Rocchia (FC Sochaux).