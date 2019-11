La saison galère de Dembélé continue

Alors qu’il n’était plus suspendu après avoir purgé ses deux matches de suspension, Ousmane Dembélé s’attendait sans doute à être rappelé dans le groupe du FC Barcelone pour le déplacement de cette après-midi à Levante. Mais que nenni ! Le Français n’a pas été retenu par le coach du Barça Ernesto Valverde. Problème, il n’est pas blessé c’est donc un choix de l’entraîneur espagnol qui va donc se priver d’une cartouche offensive aujourd’hui. Comme l’indique Mundo Deportivo ce matin, c’est pour « raisons techniques » que Dembélé n’est pas là. Un nouveau coup dur donc pour le champion du monde 2018 qui n’arrive pas à enchaîner cette saison. D’abord blessé, il a ensuite été suspendu et n’a pu réaliser des performances sur la durée. Son cas va continuer à faire parler en Catalogne.

Bologne et MU en concurrence pour Ibra

En fin de contrat le 31 décembre avec le Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic ne sait pas s’il restera en MLS en 2020. Surtout que le géant suédois continue ses appels du pied depuis quelques semaines envers les clubs européens. Et notamment le Serie A. L’appel n’est semble-t-il pas resté vain puisque selon le Corriere dello sport, le club de Bologne compterait actuellement ses sous afin de faire venir l’attaquant cet hiver. Le président du club italien serait prêt à offrir le contrat que souhaite Ibra : à savoir un salaire de 8 M€ sur 18 mois. Le problème pour Bologne c’est qu’ils ne seront pas les seuls sur l’ancien Parisien. Selon le Daily Express, Manchester United aurait pris contact avec Ibrahimovic pour le faire revenir en janvier. Les Red Devils cherchent à tout prix un attaquant cet hiver pour pallier à leur manque d’efficacité offensive.

Klopp veut un sommet mondial sur le foot

C’est LE sujet de Jurgen Klopp actuellement : le calendrier de Liverpool au mois de décembre. Les Reds sont actuellement dans une impasse, eux qui doivent disputer deux matches en 24 ou 48 heures les 17 et 18 décembre. Un de Carabao Cup et leur demi-finale de Coupe du monde des clubs au Qatar. Depuis quelques jours c’est donc la cacophonie à ce sujet et hier Klopp en a remis une couche en conférence de presse. L’Allemand a appelé à un sommet mondial sur le football avec les plus importants dirigeants du sport le plus populaire du monde. Et ceci afin de parler du calendrier et de « penser pour une fois aux joueurs plutôt qu’au porte-monnaie » des instances. Pep Guardiola a soutenu l’initiative.