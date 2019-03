Coutinho appelle Manchester United à l’aide

L’aventure de Philippe Coutinho au FC Barcelone n’est pour le moment pas une franche réussite. Et l’aventure pourrait tourner court si l’on en croit les tabloïds anglais ce matin. En effet, comme le rapporte le Sunday Mirror ou encore le Daily Express, le milieu offensif aurait lancé un appel du pied à certains joueurs de Manchester United afin d’évoquer un possible transfert cet été. Il aurait indiqué aux membres espagnols du club mancunien qu’il n’arrivait pas à s’intégrer en Catalogne et qu’il ne retrouvait pas le niveau de jeu qui était le sien à Liverpool. La Premier League lui manquerait également. Les journaux anglais évoquent une somme de 86 millions de livres (99 millions d’euros) pour un possible transfert du Brésilien. Cependant, pas sûr que ce transfert puisse plaire à tout le monde notamment du côté de Liverpool.

Pochettino dénonce l’arrogance de son équipe

De nouveau battu sur la pelouse de Southampton (1-2), Tottenham n’a pris qu’un point lors de ses quatre derniers matches de Premier League. Mais pour le Daily Telegraph, la différence de prestation entre le match de Ligue des champions et cette rencontre de Premier League était flagrante. « Quelle différence en quatre jours », s’exclame le journal anglais ! Mais ce dernier revient aussi sur les propos de Mauricio Pochettino, le coach des Spurs, après le match. Ce dernier était très remonté en conférence de presse : « si vous voulez être un vrai concurrent pour le titre, nous ne pouvons pas arriver ici avec l’arrogance d’un quart de finaliste de la Ligue des champions. Je suis tellement, tellement, tellement déçu. C’est de la complaisance et de l’arrogance », a-t-il lâché. On parie qu’il attend désormais une réaction.

Piatek continue de marcher sur l’eau

Huit buts en 9 matches. Voilà le bilan de Krzysztof Piątek depuis son arrivée au Milan AC. L’attaquant polonais continue de marcher sur l’eau depuis le mois de janvier et la rencontre hier soir contre le Chievo Vérone n’a pas échappé à la règle. L’ancien buteur du Genoa a offert la victoire aux Lombards en inscrivant le deuxième but. Il fait donc bien entendu les premières pages de la presse italienne. La Gazzetta dello sport titre que « le diable s’habille en Piatek ». C’est vrai que l’efficacité du Polonais est diabolique depuis quelques semaines.