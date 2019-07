Savic à MU, Pogba au Real ?

En Italie, la Lazio est en alerte ! Selon les informations du Corriere dello sport, Manchester United aurait renoncé à retenir Paul Pogba, le laissant filer au Real Madrid, et sa cible numéro une pour le remplacer est Sergej Milinković-Savić. Le milieu de terrain serbe ferait l’objet d’une offre de 75 millions d’euros de la part du club anglais. Une information confirmée par le média italien La Repubblica, reprise par As ce mercredi. Le journal madrilène titre même « Pogba plus proche », plus proche du Real Madrid évidemment.

Dybala envisage Paris et MU

Paulo Dybala fait la Une de Tuttosport ce mercredi. Et pour cause. L’attaquant argentin accepterait d’être vendu cet été, d’après les informations du quotidien italien. « Le Paris Saint-Germain et Manchester United sont des solutions envisagées », écrit le journal. Le média indique même que le départ de Dybala, pour une certaine somme d’argent, pourrait permettre à la Juventus Turin de faire revenir le Français Paul Pogba. Lui qui est fortement désiré par Zidane au Real. Décidément, tous les dossiers sont liés cet été.

« Ce n’est pas une blague »

Enfin, en Angleterre, le Daily Star s’amuse du dernier transfert de Newcastle. « Ce n’est pas une blague », titre le tabloïd concernant l’arrivée de l’attaquant brésilien Joelinton pour 44 millions d’euros. Le prix a de quoi surprendre en effet. Si vous ne le connaissiez pas, sachez qu’il évoluait à Hoffenheim la saison dernière et qu’il a inscrit 7 buts en 28 rencontres de Bundesliga. Après le départ de Haller à West Ham pour 50 M€, le championnat allemand a décidément la cote chez les Anglais.

