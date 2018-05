Thiago Alcantara veut revenir au Barça

Après l’élimination en demi-finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, les premières rumeurs fleurissent du côté du Bayern Munich. L’effectif va, semble-t-il, être renouvelé cet été et les premiers noms circulent dans les deux sens. Dans le sens des départs, celui de Thiago Alcantara est arrivé avec surprise. En effet, c’est Mundo Deportivo qui explique ce matin que le milieu défensif aimerait revenir au FC Barcelone. Il ne dit pas quand, mais cela est suffisant pour alimenter les spéculations. Cependant, le journal catalan explique que le Barça n’a pas forcément prévu un retour de son joueur formé à la Masia, du moins à court terme. Reste à voir si la rumeur résistera sur la longueur.

« Le Bayern va-t-il mettre 100 M€ sur un buteur ? »

Outre la rumeur Thiago Alcantara, le quotidien Bild se penche ce matin sur les possibilités offensives qui pourraient intéresser le Bayern Munich cet été. Et le journal de poser cette question : « le Bayern va-t-il dépenser 100 millions d’euros cet été pour un attaquant ? » Le média pense qu’avec le probable départ de Robert Lewandowski, le moment et surtout l’argent de ce départ pourraient permettre de réinvestir sur un très grand buteur. La photo de Paulo Dybala est accolée à cette question. L’Argentin, dont le futur à Turin fait parler, pourrait être poussé vers la sortie. Surtout si une telle somme arrive sur la table...

Les discussions existent entre Glik et le Torino

Il y a quelques semaines, Tuttosport lançait l’idée de faire revenir le défenseur central de Monaco, Kamil Glik, au Torino, seulement deux ans après son départ. Et à en croire le même média ce matin, l’idée ne semble plus tellement farfelue. Selon le journal, des discussions existent entre le club de Turin et le défenseur polonais pour un retour cet été. Reste désormais à savoir la position de l’AS Monaco sur ce dossier, Glik étant un des piliers du titre de la saison dernière.