Depuis l’arrivée de Neymar et de Kylian Mbappé, le PSG a connu un véritable boost au niveau de la vente des maillots à l’étranger, mais aussi en France. Mais où se situe le champion de France en titre par rapport à la concurrence toujours féroce des plus grands clubs européens ? Contrairement à ce qu’il se passe en Angleterre notamment, ce genre de données est toujours difficile à recouper concernant la France. Les boutiques, les clubs et les équipementiers ne sont pas vraiment fans de ce type d’études. Toutefois et comme elle le fait depuis trois ans, la boutique en ligne Foot.fr a synthétisé ses ventes de maillots pour le deuxième semestre 2019 et a révélé son top 10 des clubs qui ont vendu le plus de maillots sur sa boutique en ligne.

Et sans grande surprise, le PSG est le club qui a vendu le plus de maillots. Grâce à la popularité toujours plus énorme de Kylian Mbappé qui est le joueur qui a vendu le plus de maillots floqués à son nom et à un maillot Third qui a connu un vif succès, Paris a survolé le top 10 des ventes de maillots de la boutique française. Derrière l’ogre parisien, l’OM continue de retrouver des couleurs depuis que le club phocéen a basculé chez Puma. Les nouvelles collections, associés aux résultats plus que positifs du club présidé par Jacques Henri Eyraud permettent au vainqueur de la Ligue des Champions 1993 de talonner Paris.

Le Barça revient fort, l’OL disparait du top 10

La Juventus, qui se plaçait sur la troisième marche du podium l’an dernier, perd une place, malgré l’incroyable engouement toujours suscité par la tunique de Cristiano Ronaldo, éternel best-seller des ventes. Et c’est le FC Barcelone qui revient fort, grâce notamment à un Lionel Messi toujours aussi populaire dans les flocages et grâce également à l’arrivée d’Antoine Griezmann. Champion d’Europe en titre, Liverpool s’est également bien vendu. Le maillot des Reds bénéficiant d’un prix attractif et aussi de joueurs devenus incontournables sur la planète football (Salah et Mané).

Sans Cristiano Ronaldo et malgré Karim Benzema, le Real Madrid n’est plus vraiment bankable et n’a pas séduit le plus grand nombre, d’où une modeste 6e place. Grâce à une collection qui en a séduit plus d’un, l’Inter Milan se place 7e juste devant l’AS Saint-Étienne, surprenant 8e. Le Benfica Lisbonne, toujours très populaire en France, est 9e tandis que Manchester City ferme ce top 10 au dixième rang. L’Olympique Lyonnais 5e l’an passé et très décevant depuis le retour de Juninho en tant que directeur sportif plonge au 14e rang, dépassé par Porto, Strasbourg et Rennes...