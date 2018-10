Avec Alisson (Liverpool) et Ederson (Manchester City), les buts du Brésil sont bien gardés. Toujours est-il que, depuis la fin du Mondial en Russie, le sélectionneur national Tite a pris l’habitude de convoquer un jeune gardien à l’occasion de chaque rassemblement pour lui offrir une expérience du très haut niveau et, donc, préparer l’avenir. Le technicien brésilien avait ainsi appelé Hugo Nogueira (19 ans, Flamengo, 1m96) au mois d’août et Phelipe Megiolaro (19 ans, Grêmio, 1m85) en septembre. Cette fois-ci, c’est Gabriel Brazão (18 ans, Cruzeiro, 1m92) qui a eu l’honneur d’être sélectionné avec les A.

Le jeune portier a été international U15, U17 et U20. Il a même été élu Gant d’Or adidas (meilleur gardien) de la dernière Coupe du Monde U17, en 2017, en Inde, au cours de laquelle les Auriverdes avaient décroché la médaille de bronze (5 buts encaissés en 7 matches). Le natif d’Uberlândia avait capitalisé sur ce joli parcours pour grimper les échelons en club. Fin 2017, il a donc intégré l’effectif professionnel lors des entraînements, aux côtés des expérimentés Fabio (38 ans), son idole et modèle, et Rafael (29 ans), sous les ordres de Robertinho e Leandro Franco.

Déjà surveillé en Europe, Brazão a une clause libératoire à 45 M€ !

Mieux, l’écurie de Belo Horizonte - consciente de l’énorme potentiel de son poulain, arrivé au centre de formation à 14 ans - a prolongé son contrat jusqu’en décembre 2021, fixant sa clause libératoire à 45 M€ pour les clubs étrangers. Titulaire avec la réserve, il est donc récompensé de ses progrès grâce à cette convocation avec les A. Cet accomplissement lui vaut aussi et surtout d’attirer l’attention de clubs européens, alertés par ses qualités et sa précocité. Ainsi, O Globoesporte expliquait que, l’année dernière, l’AS Roma et Braga s’étaient renseignés sur son cas.

Cela ne fait sans doute que commencer. Selon nos indiscrétions, plusieurs cadors européens, parmi lesquels Manchester City, le Real Madrid et le Paris SG, enverront un scout pour les prochains rendez-vous du Brésil, contre l’Uruguay et le Cameroun en novembre, avec pour objectif de le surveiller de près. Après Vinicius Jr ou Rodrygo achetés à prix d’or par le Real Madrid (45 M€ chacun), Gabriel Brazão, particulièrement inspiré dans l’exercice des tirs au but, sera-t-il le prochain talent précoce brésilien à débarquer et à faire flamber les prix sur le marché des transferts ?