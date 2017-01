Grande figure marseillaise (il y a joué entre 1989 et 1992), Chris Waddle s’en est violemment pris au joueur de West Ham, Dimitri Payet. Alors que le Réunionnais fait actuellement le forcing pour quitter son club et rejoindre l’OM, son comportement ne plaît pas du tout à Waddle. Mais l’ancien attaquant anglais ne fustige pas que l’international français et s’en prend plus généralement, à tous les joueurs étrangers qui ne viendraient jouer en Premier League que pour gagner de grandes sommes d’argent.

Dans les colonnes du Sun, Chris Waddle s’en est d’abord pris à colonie de joueurs étrangers en Premier League : « Les joueurs étrangers viennent en Angleterre seulement pour l’argent. Je ne crois pas qu’ils aiment le football anglais. Si chaque première ligue d’Europe offrait le même salaire, 99% d’entre eux ne choisiraient pas l’Angleterre ». L’Anglais a abordé ensuite le sujet de l’ancien Stéphanois : « pour Payet, c’était juste un transfert à West Ham et à Londres. Il n’est pas un Anglais qui pense : « quand je vais poser ma valise ici, je vais vivre à Londres pour le reste de ma vie parce que j’aime cette ville. Payet a manqué de respect envers les fans de West Ham et à son manager Slaven Bilic, que j’apprécie tout particulièrement. J’ai aussi de la peine pour les supporters de West Ham, ceux qui l’ont acclamé et acheté son maillot… » L’atmosphère est de plus en plus tendue pour Payet en Angleterre.